Küresel sermayenin cazibe ülkesiyiz

Türkiye, uyguladığı istikrarlı politikalar ve stratejik konumunun avantajıyla, Uluslararası Doğrudan Yatırımların (UDY) ilgi odağı haline geldi. Dünyada doğrudan yatırımların genel olarak gerilediği bir dönemde, Türkiye’ye yönelik uluslararası sermaye girişindeki önemli artış, ülkenin ekonomik cazibesinin ne kadar güçlendiğini açıkça ortaya koydu. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi’nin verilerine göre, ekimde 128 milyon dolar UDY girişi gerçekleşirken yılın 10 ayında Türkiye’ye gelen toplam miktar 11,6 milyar dolar oldu. Sergilenen performans, 2024’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 35’lik artışa işaret etti ve 2003’ten itibaren UDY girişlerinin toplam değeri 285 milyar doları aştı. Küresel çapta doğrudan yatırımların düşüş gösterdiği bir ortamda, Türkiye’nin yüzde 35’lik artış kaydetmesi ülkenin ekonomik istikrar ve güvenliğinde ayrı bir parantez açıldığını gösteriyor.

14 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM MASADA

Nitekim, Albayrak Medya’nın düzenlediği ‘Yatırım ve Finansta Türkiye Yüzyılı Zirvesi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın, 383 proje ile Türkiye’ye 14 milyar dolardan fazla Uluslararası Doğrudan Yatırım başvurusu yapıldığını açıklaması da küresel sermayenin yeniden cazibe ülkesi haline geldiğimizi kanıtladı. AK Parti iktidarlarının başladığı 2002 yılından itibaren Türkiye, ekonomik reformlar ve siyasi istikrar hedefiyle yabancı yatırımcılar için daha güvenilir bir liman halini aldı.

ZİNCİRİN VAZGEÇİLMEZİ

Uluslararası Doğrudan Yatırımlar, daha önceki dönemlere kıyasla belirgin bir artış gösterdi. İktidarın ilk zamanlarından itibaren Türkiye, yıllık ortalama 13 milyar dolar seviyesinde doğrudan uluslararası sermaye yatırımını çeken bir ülke konumuna erişti. Örneğin 2007, 2008 ve 2011 gibi yıllarda uluslararası doğrudan sermaye yatırımları yıllık 13 milyar doları aşan seviyelere ulaşarak rekorlar kırdı. Gezi olayları, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi, pandemi ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi kritik süreçlerde UDY girişlerinde dönemsel düşüşler yaşansa da ekonomi kısa sürede toparlanma gücünü göstererek yeniden yüksek yatırım seviyelerini yakaladı. Küresel ekonomik zorluklara rağmen cazibesini koruyan Türkiye, 2024 senesinde de toplam 11,3 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım çekti. 2025’in ilk 10 ayında UDY miktarının 11,6 milyar doları bulması da Türkiye’nin global üretim ve ticaret zincirlerindeki kritik rolünün göstergesi oldu.

​AB’NİN YATIRIMDAKİ PAYI YÜZDE 58