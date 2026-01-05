Liderler Türkiye'yi selamlıyor

Türkiye, birçok krizin çözüme ulaşmasında bölgedeki merkez ülkelerden birisi oldu. Libya’dan Karabağ’a, Rusya-Ukrayna savaşından Gazze’ye kadar birçok fay hattında ön açıcı adımlar atan Türkiye, dikkatleri üzerine topladı. Dünya başkentlerinden, Türkiye’yi ve kişisel özellikleriyle bu süreçlere liderlik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı selamlayan açıklamalar yapıldı.

ERDOĞAN İSTEDİ YAPTIM

En dikkat çekici açıklamalar, her fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın arkadaşı olduğunu vurgulayan ABD Başkanı Donald Trump’tan geldi. Gazze’de barış sürecinde Türkiye’yi kilit aktör olarak gören Trump, Erdoğan’ın şahsi olarak da konuyla ilgilendiğini kaydetti. Trump şu ifadeleri kullandı: “Erdoğan, Avrupa’da ve tüm dünyada çok saygı duyulan biri. Muazzam, güçlü bir ordu inşa etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna ve Rusya liderleri tarafından çok saygı görüyor. Herkes Erdoğan’a saygı duyuyor. Bence Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’deki başarılı mücadelenin, yani Suriye’yi eski liderlerinden kurtarma mücadelesinin bir numaralı sorumlusudur. Zaferden Erdoğan sorumlusuydu. Bu Türkiye için büyük bir zaferdi. Suriye’ye çok güçlü yaptırımlarımız vardı. Suriye’ye nefes alma şansını vermek için yaptırımları kaldırdım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapmamı istedi ve ben de yaptım.” Trump, ayrıca Erdoğan’ın hem Rusya hem de Ukrayna liderleri ile iyi ilişkilere sahip olmasından dolayı iki ülke arasında barış sürecinde önemli bir rol oynayabileceğini kaydetmişti.

TÜRKİYE GÜVENİLİR ORTAK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uluslararası arenada gösterdiği barış çabalarına vurgu yaptı. Putin, Moskova ve Ankara arasındaki iş birliğinin bölgede barış, istikrar ve kalkınmanın teşvikinde kilit rol oynadığını belirtti. Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan da Türkiye’nin Sudan’a olan desteğine övgüde bulundu. Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki savaşın durdurulması için Türkiye’nin her türlü rolünü memnuniyetle karşıladığını belirten Burhan, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetinin Sudan halkını ve tercihlerini destekleme konusundaki tutumuna olan güveninin altını çizmişti.

YÜKSELEN GÜÇ TÜRKİYE

Çin Devlet Başkanı Şi Çinping, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a övgüde bulunarak Türkiye’nin “kendi kendine yeterlilik ruhunu” takdir etti. Şi, hem Türkiye’nin hem Çin’in “yükselen güçler” ve “Küresel Güney’in önemli üyeleri” olduğunu belirtti. Şi, iki ülkenin iş birliğini derinleştirmesi gerektiğini ifade ederek özellikle Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi’nin güney rotasında Türkiye’nin köprü rolüne işaret etti.

KİLİT ROL OYNUYOR

Kuşkusuz ki Türkiye ile ilişkilere en çok önem veren liderlerden birisi Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski oldu. Kasım ayında Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretinde Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna’nın barış yolundaki oynadığı kilit rolüne ilişkin, “Ukrayna olarak devletlerimiz arasındaki güvene çok değer veriyoruz. Özellikle Türkiye’nin Ukrayna’ya bu kadar önem vermesi bizim için çok önemli” değerlendirmesini yaptı.

ÜMMETİN SESİ

Şubat 2025’te İslamabad’da düzenlenen, “Türkiye- Pakistan İş Forumu”nda konuşan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesi, ümmetin sesidir” diyerek Filistin halkı ve Keşmir halkının özgürlüğünün duyulması için bir ses olduğunu ifade etti. Türkiye ve Pakistan’ın kardeşlik ilişkilerini geliştirmek için daha çok çalışacaklarına işaret eden Şerif, “İki ruh, tek kalp. Yaşasın Pakistan- Türkiye dostluğu” dedi.

TARİH ERDOĞAN’I YAZACAK

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Türkiye’nin Suriye halkının en zor zamanlarında yanında olduğunu anımsatarak sağlanan yardımlara teşekkür etti. Türkiye’nin desteklerinin, Suriye’nin mevcut toprak bütünlüğü ve güvenliği açısından büyük bir önem taşıdığını vurgulayan Şara, şunları söylemişti: Erdoğan’ı tarih yazacaktır. Suriye halkı verilen bu desteği hiçbir şekilde unutmayacak.

BARIŞIN KİLİT NOKTASI TÜRKİYE

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Türkiye’nin özellikle Gazze ve Suriye meselelerinde büyük rol oynadığına işaret etti. Steinmeier, Gazze’de, Lübnan’da ateşkes sağlandığını, Beşşar Esed rejiminin sona erdiğini ve Suriye’de bir yeniden başlangıç olduğunu ifade ederek bütün bunlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önemine vurgu yaptı. ifadelerini kullanmıştı.



