Olimpiyat sporcuları Selçuklu'da yetişecek

Spora ve gençliğe yatırımı her zaman önceleyen Selçuklu Belediyesi’nin bu alandaki en büyük yatırımlarından bir tanesi olan Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi’nde çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Her alanda örnek projeleri hayata geçiren Selçuklu Belediyesi, yatırımlarına Selçuklu Vizyonu imzasını atmayı sürdürüyor. Bu anlayışla birçok ilki bünyesinde barındıran tesisin tamamlanması ile spor camiasına çok önemli bir altyapı kaynağı sağlanmış olacak.

SPORTİF ÇALIŞMALARI TAÇLANDIRACAK YATIRIM

Konya’nın ilk, Türkiye’nin de en kapsamlı spor tesislerinden biri olacak Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi’nde yapım çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “Geleceğimiz olan gençlere ve çocuklarımıza yatırım yapmak, onlara en iyi fiziki ortamları sunma noktasında yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu çerçevede projelendirilen spor yatırımımızla 18 farklı spor branşında aynı anda 680 ve 1 günde toplam 3 bin 360 sporcu spor yapma imkânına kavuşacak. Türkiye’nin ilk Yeşil Sertifikalı (LEED) Sporcu Yetiştirme Merkezi olacak. Ayrıca merkez kendi enerjisinin yüzde 90’ını çatısında kurulacak olan güneş enerjisi panellerinden elde ederek yıllık 350 bin kw/saat enerji tasarrufu sağlayacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlamlı hediye

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü kapsamında gerçekleştirilen AK Parti Türk Dünyası Vizyon Belgesi Tanıtım Programı’na katıldı. Başkan Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen program sonrası Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen “Türklerin Mirası” Projesinin tamamlanan ilk 4 cildini takdim etti. Türklerin Mirası Projesi, 17 ciltlik kitap ve 18 bölümlük belgeselden oluşuyor. İlk 4 cildi tamamlanan projenin külliyatında kalan çalışmaların da tamamlanmasının ardından yaklaşık 100 ilim insanının makalesi yer alacak ve 36 ayrı ülkeden eserlerin görselleri kullanılmış olacak. Proje kapsamında; Tarih Öncesi Türk Kültürü, etkileşim sağlanan ülkeler, mimari eserler esas alınmakla birlikte sosyal hayat, kültür, tarih ve medeniyete katkı konuları

ele alınmış olacak.

