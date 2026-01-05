Ordu'da yeni bir sayfa açılıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu Rıhtımı’nı yeniden canlandırmak ve şehri önemli bir kruvaziyer merkezi haline getirmek için başlattığı çalışmalarını hızla sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, sahadaki son durumu yerinde inceleyerek hem teknik ilerlemeyi hem de çalışmanın stratejik önemini değerlendirdi. Yapımına 1952’de başlanan ve 1957’de tamamlanarak hizmete giren Altınordu Rıhtımı, ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle 2017 yılında faaliyetleri durdurulmuştu. Başkan Güler’in “Ordu yeniden denizle kucaklaşacak” hedefi doğrultusunda 140 metre uzatılacak olan rıhtım kapsamlı bir dönüşüme alındı. Çalışma tamamlandığında Ordu’nun turizmin vizyonunda yeni bir sayfa açılacak.

ORDU’NUN GELECEĞİNE KATKI SAĞLAYACAK

Çalışmaların devam ettiği alanda Başkan Güler incelemelerde bulundu. Altınordu Rıhtımı’nın Ordu’nun geleceğine çok yönlü katkı sağlayacağını belirten Başkan Güler şunları kaydetti: “Sadece turizm ile değil ekonomik olarak da önemli katkı sunacak. Burada yüzer dubalar ile çalışmalar yapılıyor. Burası kurvaziyerlerin yanaşabileceği bir rıhtım olacak. Şu an kazık çalışmaları yapılıyor. İleriye doğru mesafe almış olacağız. Bu bölge harikulade bir çekim merkezi olacak. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası da belki burası güzel bir lojistik merkezi olacak.”

ORDU DENİZİYLE YENİDEN BULUŞACAK

Su içi beton uygulamaları tamamlanırken, kazıklı sistem için ilk kazık imalatı da başladı. Gümrük binasında ise temel çalışmaları sürüyor. Çalışmanın ilerlemesiyle birlikte rıhtım, modern kruvaziyer gemilerinin yanaşabileceği güvenli ve kapsamlı bir liman yapısına kavuşacak. Çalışmalar kapsamında rıhtımın uzunluğu 140 metre artırılarak toplam 410 metreye çıkarılıyor. Yeni rıhtımda 3 bin 900 metrekare rıhtım alanı, 2 yat ve yolcu iskelesi, uluslararası standartlarda yolcu kabul merkezi ile Altınordu’nun haftada 1–2 kruvaziyer ağırlaması ve aylık yaklaşık 10 bin turist çekmesi hedefleniyor.

Millet Düzü’nde dönüşüm başladı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinde eski Çarşamba Pazarı olarak bilinen bölgede hayata geçirilecek Millet Düzü Projesi için ilk kazmayı vurdu. Projenin önemli adımlarından biri olan fore kazık imalatları başladı. Ticaret merkezi ile 2 katlı yer altı otoparkını bünyesinde barındıracak Millet Düzü, çevresindeki tarihi yapılarla uyumlu estetik dış cephe tasarımı sayesinde bölgeye yepyeni bir kimlik kazandıracak. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Millet Düzü’nün şehrin geçmişinde önemli bir yeri olduğuna dikkat çekerek, “Bu alanı modern dokunuşlarla yeniden Ordu’nun cazibe merkezi hâline getireceğiz” dedi.

2 KATLI 241 ARAÇLIK OTOPARK

Ticaret merkezi ve 2 katlı yeraltı otoparkı olarak hizmet verecek olan proje çevrede bulunan tarihi yapılarla uyumlu bir dış cephe tasarımı ile modern şekilde tasarlandı. 5 bin 700 metrekare alanda tasarlanan proje kapsamında 1 adet restoran binası, 43 adet dükkan ve 14 adet ofis hayata geçirilecek. Yeraltında 2 katlı 241 araçlık kapalı otoparka sahip olan projenin üzeri ise meydan olarak vatandaşların hizmetine sunulacak. Öte yandan Başkan Güler öncülüğünde Ordu’da otopark sorununa neşter atacak modern bir kent inşa etme çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda 19 Eylül Stadyumunun yıkıldığı alanda 2000 araçlık Millet Bahçesi Otoparkı, Eski Otogar alanında 2 katlı 500 araçlık, Park Melet’te 2 katlı 500 araçlık olmak üzere toplam 3000 araçlık

otopark çalışmaları da hayata geçirilecek.

Altınordu’ya örnek proje

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’in sosyal belediyecilik vizyonu doğrultusunda Altınordu ilçesine önemli bir yatırım kazandırıyor. Şirinevler Mahallesi’nde hayata geçirilecek ve ihalesi yapılan Engelli Gündüz Bakım, Aile Danışmanlığı ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi için önümüzdeki günlerde ilk kazma vurulacak. 1.777 metrekare kapalı alana sahip olan proje; 966 metrekare zemin kat ve 811 metrekare birinci kattan oluşacak. Engelli bireyler ile ailelerine yönelik çok yönlü hizmetler sunacak olan merkez, modern bir yapıda tasarlandı

BAŞKAN GÜLER’DEN SPORA TAM DESTEK

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’den gençlik ve spor camiasına yeni bir hizmet daha geldi. Daha önce Altınordu’nun Eskipazar Mahallesi’nde 22 dönümlük alanı Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsis ederek atletizm pisti, futbol sahaları yapılmasına öncülük eden Başkan Güler, bu kez yarı olimpik yüzme havuzu ve çok amaçlı spor salonu yapımı için yeni arazi tahsis etti. Tesis alanında incelemelerde bulunan Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler, spor kompleksinin tamamlanmasıyla birlikte Ordu’dan yeni milli sporcuların yetişeceğini söyledi. Ordu’da spor yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Başkan Güler, “Burası sadece bir spor kompleksi değil, yeni milli sporcuların yetişeceği bir merkez olacak. Şimdiden şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

1 YILDA 5 MILYON 800 BİN EKMEK ÜRETİMİ

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in sosyal belediyecilik vizyonu ile hayata geçirdiği Halk Ekmek, açıldığı günden bu yana vatandaşların bütçesine nefes, sofralarına bereket oldu. 1 yıl önce Ordulular ile buluşturulan Halk Ekmek’te üretim 5 milyon 800 bin ekmeğe ulaştı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in “vatandaşların sofrasında huzur, bütçesine rahatlık olacak” anlayışı ile başlattığı Halk Ekmek uygulaması ile vatandaşların ekmek ihtiyacı piyasa değerinin altında bir fiyat ile karşılanıyor. Ordu’da çeşitli noktalara yerleştirilen büfeler ile tesiste üretilen ekmekler vatandaşların satışına sunuluyor. Günlük ihtiyacını daha ucuza karşılamak isteyen vatandaşlar ekmeği Halk Ekmek’ten satın

alarak bütçelerine doğrudan katkı sağlıyor.

MİLLET BAHÇESİ’NDE YOĞUN TEMPO

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 19 Eylül Stadyumu’nun yıkıldığı alanda yapılan “Milet Bahçesi” inşaatında incelemelerde bulundu. Başkan Güler çalışmaların yoğun bir şekilde ilerlediğini belirterek “İnşallah bir sene içerisinde peyzaj çalışmalarına geçilmiş olacak” dedi. 19 Eylül Stadyumu’nun yıkıldığı alanda inşa edilen ve altında 2 bin araçlık otopark bulundurulacak olan Millet Bahçesi’nde çalışmalar devam ediyor. Şehrin merkezinde yıllardır ihtiyaç duyulan otopark ve sosyal yaşam alanı sorununa çözüm üretmesi beklenen Millet Bahçesi genişletişmiş kapasitesi ve kapsamlı peyzaj alanlarıyla Ordu’nun çehresini değiştirmeye hazırlanıyor. Sahada yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Güler, Millet Bahçesi’nin tamamlanmasıyla birlikte şehrin yaşam kalitesinin artacağını söyledi. Öte yandan trafik ve otopark konusunda uzun süredir yaşanan sorunları çözmeyi vaat eden Millet Bahçesi, aynı zamanda yürüyüş yolları, yeşil alanları ile Ordu’nun yeni buluşma noktası olacak.















