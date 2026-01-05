Yeni Şafak
Pakistan - Afganistan hattında barışın mimarı

Nur Banu Aras
04:005/01/2026, Pazartesi
G: 4/01/2026, Pazar
Yeni Şafak
Pakistan - Afganistan
Türkiye’nin farklı coğrafyalara uzanan barış sağlama diplomasisinin adreslerinden biri de Afganistan ile Pakistan. İki ülke arasında kalıcı barışın sağlanması için yürüttüğü kararlı diplomasiyle Türkiye bir kez daha çatışan tüm tarafların güvenini kazanan bir ülke olarak öne çıkıyor. Pakistan ile Afganistan arasında devam eden sınır çatışmaları, Türkiye’nin diplomatik girişimleriyle sona erse de Türkiye iki ülke arasında adil barışın sağlanması için çalışmalarını yürütüyor. Türkiye öncülüğünde yürütülen üçlü istişare mekanizmaları, Afganistan ile Pakistan arasındaki sorunların masa başında çözülmesi için güçlü bir zemin oluşturdu. Ankara, yalnızca ara buluculuk yapmakla kalmayıp terörle mücadele, sınır güvenliği ve bölgesel istikrar konularında somut yol haritaları ortaya koyarak sürece yön veriyor. 2025 yılı ekim ve kasım aylarında Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da yapılan görüşmelerde, iletişim kanallarının açık tutulması ve sahada gerginliğin azaltılması bakımından somut sonuçlar alındı. Türkiye’nin bölgesel güvenliğini de yakından ilgilendiren Afganistan-Pakistan hattındaki gerilim bağlamında Türkiye, her iki tarafla da eş zamanlı ve kesintisiz temaslarını sürdürerek sağduyunun hakim olmasına katkı sağladı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afganistan’da yıllar boyunca sergilediği disiplinli, insani ve onurlu duruş, Türkiye’nin bölgedeki itibarını pekiştiren en önemli unsurlardan biri oldu. ‘Türk beklenendir’ şiarıyla hareket eden TSK, hiçbir zaman işgalci olmadı, bulunduğu bölgelerde de halkın gönlünde yer edinen bir güç olarak hafızalara kazındı. Bu gerçek, Türkiye’nin bugün barış masasında neden söz sahibi olduğunun da en açık göstergesi olarak değerlendiriliyor. Türkiye’nin Afganistan-Pakistan barışındaki rolü, Ankara’nın küresel sistemde oyun kurucu ülke olma iddiasının somut bir yansıması olarak görülüyor. Asya’nın kalbinde sağlanacak istikrar, Türk dünyasından İslam coğrafyasına uzanan geniş bir alanda güvenlik ve kalkınmayı beraberinde getirecek.

