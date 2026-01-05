PROMOTÜRK'te hedef temsil gücünü artırmak

PROMOTÜRK Derneği Genel Başkanı Mehmet Yücetürk, derneğin 2026 yılı hedefleri, sektörel öncelikleri ve yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yücetürk, derneğin temel dayanağının üyeler arasındaki gönül birliği ve dayanışma kültürü olduğunu belirterek, önümüzdeki dönemde sektörel temsil gücünü artırmaya odaklanacaklarını ifade etti. Dernek faaliyetlerinde birebir temasın ve sahadan gelen geri bildirimlerin belirleyici rol oynadığını vurgulayan Yücetürk, PROMOTÜRK’ün birlikte üretme ve birlikte büyüme anlayışıyla hareket ettiğini

dile getirdi.

SEKTÖREL TEMSİL VE ULUSLARARASI AÇILIM HEDEFİ

2026 yılına girerken öncelikli hedeflerinin PROMOTÜRK’ün sektörel temsiliyetini güçlendirmek olduğunu kaydeden Yücetürk, özellikle uluslararası ölçekte daha görünür bir yapı oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Avrupa başta olmak üzere küresel iş birliklerini artırmayı planladıklarını belirten Yücetürk, bu çalışmaların üyeler açısından somut katkılar üretmesini hedeflediklerini ifade etti. Zincirlikuyu’daki dernek ofisinin bu vizyonun önemli bir parçası olduğunu dile getiren Yücetürk, söz konusu merkezin sektörle daha yakın temas kurulmasına ve kurumsal yapının güçlendirilmesine katkı sağladığını aktardı.

DAYANIŞMA KÜLTÜRÜ ÖN PLANDA

PROMOTÜRK’ü benzer yapılardan ayıran en önemli unsurun güçlü gönül bağı olduğuna dikkat çeken Yücetürk, geleneksel olarak düzenlenen buluşmalar, iftar organizasyonları ve sektörel etkinliklerin bu bağı pekiştirdiğini söyledi. Dernekçilik anlayışlarının yalnızca kurumsal bir yapıdan ibaret olmadığını vurgulayan Yücetürk, birlikte yol yürüme fikrinin tüm faaliyetlerin merkezinde yer aldığını dile getirdi.

PAYDAŞ İŞ BİRLİKLERİ VE SEDEFED ÜYELİĞİ

SEDEFED başta olmak üzere sektörel paydaşlarla geliştirilen iş birliklerinin PROMOTÜRK’ün kurumsal gücünü artıran önemli adımlar arasında yer aldığını ifade eden Yücetürk, bu ilişkiler sayesinde promosyon sektörünün daha geniş platformlarda temsil edilmesini hedeflediklerini söyledi. Ortak projelerle sektöre katma değer üretmenin öncelikler arasında bulunduğunu belirten Yücetürk, 2026 yılında bu iş birliklerini daha da derinleştirmeyi planladıklarını kaydetti.

SAHA ÇALIŞMALARI VE ÜYE TEMASI

Üyelerle kurulan birebir ilişkinin dernek çalışmalarının temelini oluşturduğunu vurgulayan Yücetürk, gerçekleştirilen ziyaretler ve doğrudan görüşmeler sayesinde sektörün ihtiyaçlarının sahadan dinlendiğini ifade etti. Bu temaslardan elde edilen geri bildirimlerin, derneğin yol haritasını belirlemede önemli bir rehber olduğunu dile getirdi.

TASARIM YARIŞMASI VE SEKTÖREL KATKI

PROMOTÜRK Kadın Girişimciler Komitesi öncülüğünde ikinci kez düzenlenen Ödüllü Tasarım Yarışması’na da değinen Yücetürk, organizasyonun promosyon sektöründe endüstriyel tasarım anlayışını geliştirmeyi amaçladığını söyledi. Yarışmanın yalnızca estetik üretimi teşvik eden bir platform olarak değil, sürdürülebilirlik ve uluslararası rekabet gücünü artırmaya yönelik bir alan olarak kurgulandığını belirtti. Bu ölçekte bir organizasyonun hayata geçirilmesinin sektör açısından önemli olduğunu ifade eden Yücetürk, sürece gösterilen ilginin doğru bir noktada durduklarını ortaya koyduğunu kaydetti. Yarışmanın gerçekleşmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.

PROMOTÜRK AKADEM BU YIL FAALİYETE GEÇİYOR

PROMOTÜRK Akademi çalışmaları hakkında da bilgi veren Yücetürk, 2026 yılı itibarıyla Zincirlikuyu ofiste ve çevrim içi platformlarda kapsamlı eğitim programları sunmaya hazırlanıldığını açıkladı. Akademi bünyesinde liderlik, dijital dönüşüm, bilgi güvenliği, tasarım ve sektörel eğitimler başta olmak üzere birçok başlıkta programlar düzenleneceğini ifade etti. Eğitim içeriklerinin sektörün güncel ihtiyaçlarına göre hazırlandığını belirten Yücetürk, alanında uzman eğitmenlerle gerçekleştirilecek çalışmalarla üyelerin hem kurumsal hem bireysel gelişimlerinin destekleneceğini söyledi. Ayrıca yıl boyunca planlanan webinarlar ve çevrim içi buluşmalarla bilgiye erişimin kolaylaştırılacağını

dile getirdi.

Sektör paydaşlarına yönelik mesajında PROMOTÜRK’ün yalnızca bir dernek değil, aynı zamanda güçlü bir gönül birliği olduğunu vurgulayan Yücetürk, dayanışma kültürü ve ortak hedefler doğrultusunda promosyon sektörünü geleceğe taşımayı amaçladıklarını ifade etti. 2026 yılında da bu anlayışla çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. PROMOTÜRK’ün büyümesini yalnızca