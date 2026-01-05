PTT'den verimlilik ve dijital odaklı büyüme vizyonu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren PTT AŞ; posta, kargo, lojistik, finans ve e-ticaret alanlarında sunduğu geniş hizmet yelpazesiyle milyonlarca vatandaşa ulaşmayı sürdürüyor. Yaklaşık iki asırlık tecrübesiyle ihtiyaca uygun, hızlı ve pratik çözümler üreten PTT, ülke genelindeki yaygın ve geniş hizmet ağıyla başarılı çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

YENİ PROJELER DEVREYE ALINACAK

Posta, kargo ve dijital hizmetler alanında dijitalleşmenin hız kazanmasıyla önemli bir dönüşüm sürecinin yaşandığını ifade eden Dr. Hakan Gülten, PTT’nin bu değişimin öncü aktörlerinden biri olduğunu söyledi. Müşteri deneyimini merkeze alan stratejiler doğrultusunda 2026 yılında yeni uygulamaların devreye alınacağını belirten Gülten, Yeni Nesil Talep ve Şikâyet Yönetim Sistemi, Yeni Nesil Müşteri Memnuniyeti Geri Bildirim Mekanizması ile Yapay Zekâ Destekli Sesli ve Yazılı Çağrı Yönetimi uygulamalarının hayata geçirileceğini açıkladı.

AKILLI LOJİSTİK VE YÜKSEK KAPASİTELİ ALTYAPI

Artan gönderi hacmiyle birlikte lojistik altyapının güçlendirilmesinin öncelikli hedefler arasında yer aldığını dile getiren Gülten, Kargo Ayrım Sistemi (KAS) yatırımları sayesinde süreçlerin daha hızlı ve verimli hale getirildiğini belirtti. Kasım ayı itibarıyla günlük kurye ve kargo kabul sayısının 1 milyon adedi aştığını

ifade eden Gülten, posta gönderileriyle birlikte günlük toplam işlem hacminin yaklaşık 2,5 milyona ulaştığını kaydetti.

ÇEVRECİ YAKLAŞIM VE ELEKTRİKLİ ARAÇ HAMLESİ

PTT’nin çevresel sürdürülebilirliği stratejik bir öncelik olarak ele aldığını vurgulayan Dr. Hakan Gülten, dağıtım hizmetlerinde yüzde 100 elektrikli ve sıfır karbon salınımlı araçların kullanımının yaygınlaştırıldığını söyledi. Enerji maliyeti açısından önemli avantaj sağlayan elektrikli araçlar ve elektrikli skuterlerle karbon emisyonunun azaltılmasının hedeflendiğini ifade etti. PTT’nin dijital hizmetleri sayesinde vatandaşların işlemlerini hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirdiğini belirten Gülten, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) ile bugüne kadar 300 milyonun üzerinde e-tebligat gönderildiğini açıkladı. Bu sayede yaklaşık 12 bin ton kâğıt tasarrufu sağlanarak 200 bini aşkın ağacın kesilmesi önlendi. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hizmeti kapsamında Kasım 2025 itibarıyla 17 milyon gönderi ve 42 milyonun üzerinde e-yazışma gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

ULAŞIMDA TEK KART DÖNEMİ: TÜRKİYE KART

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Türkiye Kart Projesi’nin 2025 yılının önemli çalışmalarından biri olduğunu belirten Gülten, proje sayesinde ulaşım, ödeme, para transferi ve alışveriş işlemlerinin tek kartta birleşeceğini ifade etti. Fiziki kartın yanı sıra mobil uygulama, QR kod ve kredi kartı seçenekleriyle kullanılacak Türkiye Kart’ın çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sağlayacağını vurguladı.

Hizmet kalitesinde artış devam edecek

PTT’nin 185 yıllık köklü geçmişiyle her koşulda milletin yanında olduğunu ifade eden Dr. Hakan Gülten, dijital dönüşüm projeleri ve yenilikçi uygulamalarla hizmet kalitesini artırmaya kararlılıkla devam edeceklerini söyledi. Gülten, PTT’nin başarılarında emeği bulunan tüm çalışanlara teşekkür ederek, 2026 yılında da ülkeye değer katan çalışmalarla yol almaya devam edeceklerini belirtti.



