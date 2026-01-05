Sağlık turizminin kitabını yazıyoruz

Türkiye, son yıllarda sağlık alanında gerçekleştirdiği kapsamlı yatırımlar ve reformlar sayesinde küresel ölçekte rekabet eden ülkeler arasındaki yerini güçlendirdi. Sağlıkta dönüşüm programlarının oluşturduğu güçlü altyapı, kaliteli hizmet anlayışı ve modern tıbbi donanım, Türkiye’yi uluslararası sağlık turistlerinin en çok tercih ettiği merkezlerden biri hâline getirdi. Özellikle Avrupa ve Orta Doğu’dan yoğun talep alan Türkiye, konumu, ileri teknolojiye sahip hastaneleri ve deneyimli sağlık personeliyle dikkat çekiyor. Estetik cerrahi, saç ekimi, diş tedavileri, ortopedi, kardiyoloji ve onkoloji başta olmak üzere birçok alanda yüksek kaliteyi uygun maliyetle sunması Türkiye’yi rakip ülkelerin önüne taşıyor.

Bunun yanında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) alanındaki gelişmeler de sağlık turizminde Türkiye’yi öne çıkaran unsurlar arasında yer alıyor. Akupunktur, ozon tedavisi, kupa terapisi ve aromaterapi gibi uygulamalarda modern teknolojinin kullanılması ve nitelikli uzmanların artması tercih oranını yükseltiyor. Termal kaynakların zenginliği, sağlık turizmindeki başarının bir diğer önemli ayağını oluşturuyor. 13 Mayıs 2025’te Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan ikili protokol kapsamında sağlık turizmi alanında önemli bir eşik atlanmasını sağladı. Bu çerçevede sağlık turizminde faaliyet gösteren kuruluşlara akreditasyon zorunluluğu getirildi. Böylece karekodlu memnuniyet sistemi, çağrı merkezi kurulması gibi yenilikler de gelecek. Ülkemizin sağlık turizmi alanında yaptığı başarılı çalışmaların küresel ölçekte tanıtılması için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile iş birliği de hayata geçirildi.

Türkiye, son yıllarda sağlık turizminde yakaladığı ivmeyle küresel ölçekte güçlü bir merkez hâline geliyor. 2020 yılında 435 bin 691 sağlık turisti ağırlayan Türkiye, bu alandan 1 milyar 371 milyon dolar gelir elde etti. Pandeminin etkilerinin azalmasıyla 2021’de turist sayısı 729 bin 592’ye, gelir ise 2 milyar 16 milyon dolara yükseldi. 2022 yılında sağlık turizmi ziyaretçi sayısı 1 milyon 381 bin 807’ye ulaşırken, gelir 2 milyar 206 milyon doları aştı. 2023’te ise 1 milyon 538 bin 643 turist Türkiye’yi sağlık hizmeti almak için tercih etti; elde edilen gelir 3 milyar 6 milyon dolar olarak kaydedildi. 2024 yılında turist sayısı 1 milyon 506 bin 442’ye gerilese de gelir 3 milyar 22 milyon dolar ile artışını sürdürdü. 2025’in üçüncü çeyreği itibarıyla ise 1 milyon 80 bin 387 sağlık turisti Türkiye’ye gelirken, bu alandaki gelir 2 milyar 185 milyon dolara ulaştı. . Türkiye’nin sağlık turizmindeki yükselişi, geniş ve yetkilendirilmiş hizmet altyapısıyla da destekleniyor. Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi’ne sahip 5 bin 486 özel sağlık tesisi faaliyet gösterirken, bunların 416’sını özel hastaneler oluşturuyor. Sağlık Bakanlığı’na bağlı 157 kamu hastanesi ile 8 kamu sağlık tesisi de sağlık turizmi kapsamında hizmet sunuyor. Ayrıca 52 üniversite hastanesi ve 37 vakıf üniversitesi hastanesi uluslararası hastalara sağlık hizmeti veriyor. Sürecin koordinasyonunda önemli rol üstlenen 1.369 aracı kuruluş ise Türkiye’nin küresel sağlık turizmi ağını güçlendiren unsurlar arasında yer alıyor.