Sukkar Şeker üretimi artırdı

Sukkar Şeker, 2025 yılında Erzurum ve Erzincan tesislerinde 515 bin ton net şeker pancarı işledi. Bu üretim sürecinde 80 bin ton kristal şeker, 15 bin ton kuyruk şeker, 130 bin ton küspe ve 18 bin ton melas elde edildi. Bu ürünler, şeker üretiminin yanı sıra hayvancılık ve sanayi için önemli girdiler sunarak katma değeri yüksek bir üretim zinciri oluşturdu. Sukkar Şeker Genel Müdürü Necati Karavaizoğlu, 2025 pancar sezonunun hem tarla hem de fabrika süreçleri açısından güçlü bir performansla tamamlandığını belirterek, iklim koşullarının üretime doğrudan olumlu yansıdığını söyledi. Karavizoğlu, “2025 yılı, pancar sezonu açısından oldukça verimli bir yıl oldu. İklim koşullarının sezona uygun seyretmesi sayesinde pancar tarladan temiz bir şekilde toplandı, fabrikalarımıza sorunsuz biçimde ulaştırıldı ve üretim sürecine sağlıklı şekilde dâhil edildi. Dekara düşen pancar verimi artarken, pancardaki şeker oranı da bir önceki sezona kıyasla yaklaşık bir tam puan yükseldi. Bu durum, hem kristal şeker üretiminde hem de yan ürünlerin miktar ve kalitesinde önemli bir artış sağladı.” dedi. Üretimin yalnızca şekerle sınırlı olmadığını vurgulayan Karavaizoğlu, entegre yapının önemine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Şeker pancarı, işlenme süreciyle birlikte küspe ve melas gibi hayvancılık ve sanayi için kritik yan ürünler de üretiyor. 2025 yılında elde ettiğimiz 130 bin ton küspe ve 18 bin ton melas, bu entegre üretim yapısının somut bir göstergesi. Bu yapı sayesinde tarımsal üretim, sanayi ve hayvancılık birbirini besleyen sürdürülebilir bir ekonomik döngüye dönüşüyor.” 2025 yılında üretim süreçlerini iyileştiren önemli adımlardan birinin lojistik ve ekipman tarafında atıldığını da belirten Karavizoğlu, Nakil Lojistik A.Ş.’nin bölgeyi yakından analiz etmesiyle pancar nakliye sürecinin daha hızlı ve planlı hâle geldiğini ifade etti. , Sukkar Şeker’in 2026 yılı hedefleri arasında üretim kapasitesinin artırılması öncelikli başlık olarak öne çıkıyor.