Sultanbeyli’de eser ve hizmet dönemi: 1,5 yılda 50 proje

Sultanbeyli, son 1,5 yılda hayata geçirilen projelerle İstanbul’un parlayan yıldızı olmaya devam ediyor. Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş’ın “Eser ve Hizmet Belediyeciliği” vizyonuyla şekillenen çalışmalarda; altyapıdan üstyapıya, sosyal yaşamdan eğitime kadar her alanda büyük projeler hayat buldu. 7’den 70’e herkese dokunan hizmetler başarıyla hayata geçti.

İSTANBUL’UN PARLAYAN YILDIZI SULTANBEYLİ

Değişen, dönüşen ve gelişen Sultanbeyli misyonuyla geniş kapsamlı projeler geliştirdiklerini söyleyen Başkan Tombaş, “Sultanbeyli’yi her alanda kalkındırmak ve bir çekim merkezi konumuna yükseltmek için gece gündüz çalışıyoruz. 1,5 yıl gibi kısa bir sürede 50 projemizi tamamlayarak milletimizin hizmetine sunmanın gururunu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle taçlanan bu eser ve hizmet siyasetini, 2026 yılında da hız kesmeden sürdürecek; ilçemize değer katmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜMLE GÜVENLİ YARINLAR

İlçe genelinde adeta kentsel dönüşüm seferberliği başlatıldı. Sultanbeyli Belediyesi iştiraki SULKON güvencesiyle Battalgazi Mahallesi’nde 15 bin metrekare alanda yükselen proje kapsamında; 450 bağımsız bölüm, ticari üniteler ve sosyal donatı alanları inşa ediliyor.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile yürütülen Mimar Sinan Mahallesi’nde 70 bin metrekare alanda hayata geçirilen proje ile, 710 bağımsız bölüm ilçeye kazandırılacak. Ayrıca şahıs ve özel firmalar tarafından yürütülen kentsel dönüşüm projeleriyle de Sultanbeyli hızla dönüşüyor, gelişiyor. Bu projeler, Sultanbeyli’nin modern yüzünü temsil ederken vatandaşlar da güvenli ve dirençli yapılara kavuşma imkanı buluyor.

SPORUN YENİ MERKEZİ: MEHMET AKİF SPOR KOMPLEKSİ

İstanbul’un en büyük kapalı spor komplekslerinden biri olan Mehmet Akif Spor Kompleksi’nde çalışmalar aralıksız sürüyor. Sultanbeyli’yi, bölgenin spor üssü olmaya taşıyacak kompleksin içerisinde; yarı olimpik yüzme havuzu, futbol, basketbol ve voleybol sahaları, savunma sporları alanları, kapsamlı fitness merkezleri, eğitim, kültürel ve sosyal yaşam alanları bulunuyor. Tesis, tamamlandığında ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak kapasitesiyle genç yeteneklerin yetişmesine olanak sağlayacak.

Sosyal yaşamda altın dokunuşlar

Vatandaşların nefes alabileceği sosyal alanlar 2025 yılında büyük bir çeşitlilik kazandı:

* Doğayla İç İçe Yaşam: Toplamda 250 bin metrekareyi aşan Fetih Korusu ve Aydos Korusu; yürüyüş parkurları, spor sahaları, macera parkları ve piknik alanlarıyla ilçenin “oksijen deposu” oldu. Korular içerisinde hizmet veren Aydos Kafe, Değirmen Kafe gibi sosyal tesisler, vatandaşlara kaliteli hizmeti uygun fiyatla sunuyor.

* Sosyal Belediyecilik: Yeni evlenen çiftlere Nikah Salonları ücretsiz hale getirilirken, sosyal market ve sosyal mağaza hizmetleriyle ihtiyaç sahiplerine ücretsiz gıda, giyim, çeyiz desteği gibi temel ihtiyaç yardımında bulunuluyor.

* Kadın ve Aile: Kadın El Emeği Pazarı ve İmza Tasarım Merkezi ile kadın istihdamı desteklenirken, çalışan anneler için hayata geçirilen Sultanbeyli Kreş projesinin tüm mahallelere yayılması hedefleniyor.

* Prestij Caddeler: ilçe genelinde prestij cadde hizmeti başladı. Yenilenen altyapıları, modern aydınlatmaları ve estetik düzenlemeleriyle ilçenin vizyonuna değer kattı.

* Spor: Battalgazi Antrenman Sahası projesiyle amatör sporculara profesyonelleşme imkanı sunulurken Sultanbeyli FİT markasıyla hayata geçirilen ücretsiz fitness salonları tüm vatandaşlara ücretsiz hizmet sunuyor.

* Kültür: Belediye bünyesinde ilk kez kurulan Tiyatro Okulu geleceğin oyuncularını yetiştirirken 7’den 70’e herkese hitap eden kültür ve sanat etkinlikleri sanatseverlerle buluşturuluyor.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş öncülüğünde herkesi ve her kesimi kapsayan eser ve hizmet belediyeciliğiyle Sultanbeyli, geleceğe emin adımlarla yürüyor.



