Terörsüz Türkiye kapısı böyle aralandı

Terörsüz Türkiye’nin konuşulduğu bugünlere kolay gelinmedi. PKK’ya karşı Türkiye tarihinin en kararlı mücadelesine imza atılarak, terör tehdidi sınır ötesine itildi. Güney sınırlarımızda kilometrelerce derinlikte güvenli koridorlar oluşturuldu. PKK’lı teröristler inlerinden başlarını çıkaramazken, örgüt eylem yapamaz hale geldi. Elebaşlarının etkisiz hale getirilmesi ve Diyarbakır annelerinin başlattığı evlat nöbeti de PKK içindeki çözülmeyi hızlandırdı. PKK’dan kaçıp teslim olanların sayısında büyük artış yaşandı. Terörsüz Türkiye süreci de işte tüm bu aşamalardan sonra gelişti.

İLK PENÇE 2019’DA VURULDU

Irak’ın kuzeyinde büyük bir operasyon yürütüldü. Pençe operasyonları adeta örgütün nefesini kesti. Yazın bölgede sağlanan kontrol, asker kışın geri çekilmediği için kaybedilmedi. 27 Mayıs 2019’da Hakurk bölgesinde Pençe-1, aynı bölgede 12 Temmuz 2019’da ise Pençe-2 Operasyonu başlatıldı. 23 Ağustos 2019’da Sinat-Haftanin bölgesinde Pençe-3 Operasyonu devreye alınırken, operasyon 16 Haziran 2020’de Pençe-Kaplan ile genişletildi. 23 Nisan 2021’de Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde eş zamanlı olarak Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları gerçekleştirildi. En son 17 Nisan 2022’de ise Zap bölgesinde, sınır hattında kilidi kapatacak Pençe-Kilit Operasyonu başladı.

4 YILDA 1700 TERÖRİST ETKİSİZ

Pençe serisi operasyonlar sonucu bugüne kadar 1709 terörist etkisiz hale getirildi. 2 bin 486 mağara/sığınak bombalanıp yerle bir edildi. 5 binden fazla mayın ve EYP imha edilip, 3 bin 415 çeşitli silah ve 1 milyon 300 binden fazla mühimmat ele geçirildi. MSB’nin “Girilemez denilen yerlere girdik, ulaşılamaz denilen yerlere ulaştık. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlar kararlılıkla sürecek” diye duyurduğu Pençe operasyonlarıyla terör örgütü büyük ölçüde çökertildi. Pençe serisinin sonuncusu olan Pençe-Kilit Operasyonu ile kilit kapanıp Irak sınırının tamamında emniyet sınır ötesinden sağlandı. Teröristlerin Türkiye’ye geçişi engellenince, örgüt yurt içinde de bitme noktasına geldi.

TERÖRİSTLERİN OLDUĞU HER YER MEŞRU HEDEF

Teröristlerin bulunduğu her yer TSK’nın meşru hedefi olurken, PKK içinde tedirginlik ve korku arttı. Elebaşları Haftanin ve Metina’yı tamamen kaybettiklerini, Gara ve Amediye’de de hüsrana uğrayacaklarını kabul edince örgütten kaçış hızlandı, PKK’ya katılım azaldı. 2023’te 122 terörist teslim oldu, aynı yıl örgüte katılım sayısı 43’te kaldı. Terörle mücadelede elde edilen kazanımlar, yıllarca terörden mustarip olan bölgelerce destek gördü. Terör Türkiye’de artık gündem olmaktan çıktı. Türkiye’nin meşru çıkarlarını korumaya ve güvenliğini sağlamaya yönelik her türlü tedbir bundan sonra da kararlılıkla uygulanacak.

TERÖRLE MÜCADELE TAVIZSIZ SÜRECEK

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığı ile ilgili kasım ayında yaptığı sunumda, Terörsüz Türkiye süreciyle yeni bir dönemin kapısını araladıklarını ifade etti. Terör örgütünün 26 Ekim’de yaptığı açıklama ile Türkiye’den tamamen çekilme kararını önemli bir adım olarak gördüklerini kaydeden Güler şöyle konuştu: “Sürecin sağlıklı şekilde işlemesi ve devam etmesi için PKK ve iltisaklı tüm gruplar fesih kararı kapsamında başta Suriye olmak üzere bulundukları tüm bölgelerde derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmelidirler. Başta PKK/PYD/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına ve farklı adlar altında faaliyet yürütmesine izin vermeyeceğiz. Sahadaki gelişmeleri yakından takip ediyor, her zamanki hassasiyetimizle tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Bu çerçevede Suriye ile de yakın bir diyalog halindeyiz. Terörle mücadele konusunda Irak ve bölgesel yönetimle de son dönemde tesis ettiğimiz iş birliğini yakın koordinasyon içerisinde sürdürüyoruz. Sonuç olarak Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşmaya yönelik gayretlerimiz sürerken, terörle mücadelemiz ülkemizin güvenliği, bölgemizin huzur ve istikrarı için tavizsiz şekilde devam etmektedir.”



