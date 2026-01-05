Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden ulaşımda büyük dönüşüm

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde toplu taşıma hizmetlerini hem modernize ediyor hem de kapsamını genişletmeyi sürdürüyor. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in himayesinde, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve TULAŞ koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarla, toplu taşıma hizmetlerinin daha cazip ve erişilebilir hale gelmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, şehir genelinde 14 yeni otobüs hattının hizmete alınmasıyla birlikte 2025 yılında Trabzon’un toplu taşıma ağı 5 bin 308 kilometreden 5 bin 936 kilometreye çıkarıldı. 116 olan otobüs hattı sayısı, yeni araç alımlarıyla birlikte 172’ye yükseltildi. Ayda yaklaşık 1 milyon 550 bin yolcunun taşındığı Trabzon’da, otobüsler aylık ortalama 840 bin kilometre yol kat ediyor.

Yılda yaklaşık 18 milyon yolcuya hizmet verilirken otobüsler toplam 10 milyon kilometre yol gidiyor.

ENGELLİ DOSTU ŞEHİR

Ayrıca toplu taşıma filosunda önemli iyileştirmeler de gerçekleştirildi. Engelli erişimine uygun otobüs sayısı 143’ten 158’e çıkarılırken, filo yaşı 9,90’dan 8,24’e düşürüldü. Böylece hem konfor hem de erişilebilirlik açısından önemli bir gelişim sağlandı. Trabzon genelinde ayda ortalama 39 bin, yılda ise 450 binin üzerinde sefer düzenlenerek kent içi ulaşımda büyük bir hareketlilik sağlanıyor.

AKILLI OTOPARK DÖNEMİ BAŞLIYOR

Büyükşehir Belediyesi, otopark kapasitesini de artırmaya devam ediyor. 2024 yılında otopark sayısı 27’den 35’e çıkarıldı, toplam araç kapasitesi de 2 bin 445’ten 4 bin 215’e yükseltildi. Otopark işletmelerinde tam otomasyon sistemine geçiş çalışmaları ise tamamlanma aşamasına geldi. Kent genelinde ve mobil uygulamalar üzerinden otoparkların anlık doluluk durumunu gösteren elektronik tabelalar ve dijital erişim ağına ilişkin çalışmalar son aşamaya ulaştı. Ayrıca, Hacı Kasım mevkiinde oluşturulan 98 araç kapasiteli yeni otopark alanı da hizmete açıldı.

HEDEFİMİZ YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak ve kent içi ulaşımı daha hızlı, konforlu ve sürdürülebilir hale getirmek amacıyla çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Toplu taşımadan otoparklara kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirdiğimiz yatırımlar, Trabzon’un ulaşım altyapısında köklü bir dönüşümün habercisidir. Tüm bu yatırımların temelinde; halkımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ulaşımda kaliteyi yükseltmek ve Trabzon’umuzu çağdaş şehircilik anlayışıyla donatmak vardır. Vatandaşlarımızın memnuniyeti ve güvenliği bizim için her şeyden önemlidir. Bu doğrultuda, Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşımda dönüşüm hedeflerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” denildi.

Üreticilere tam destek

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Şalpazarı ilçesinde süt sığırcılığı yapan 40 çiftçiye, seyyar süt sağım makinesi hibe edildi. Dağıtım törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in yanı sıra Şalpazarı Kaymakamı Kezban Yerlikaya Akpınar, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, Büyük Birlik Partisi (BBP) Trabzon İl Başkanı Adem Aydın, AK Parti Şalpazarı İlçe Başkanı Zeki Çabuk ve üreticiler katıldı.

NE KADAR ÜRETİRSEK O KADAR GÜÇLÜYÜZ

Törende konuşan Başkan Genç, üretimin önemine vurgu yaparak, “Artık öyle bir zamandayız ki ne kadar üretirsek o kadar güçlüyüz. Cenab-ı Allah bize çok kıymetli topraklar nasip etti. Bize emanet edilen bu toprakların hem ilelebet sahibi, koruyucusu olacağız hem de güçlü olacağız. Güçlü olmak için üreteceğiz. Sütpınar, Simenli, Ağasar, Şıhkıran ve Acısu’da hayvancılık işi önde. Kooperatifimize gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Güzel ve bereketli bir iş yapılıyor burada. Biz de duyarsız kalmadık. Kıymetli emekçi ablalarımıza, üretici kardeşlerimize hem daha sağlıklı olsun hem de işlerini kolaylaştıralım diye Büyükşehir Belediyesi olarak 40 adet sağım makinesi desteğinde bulunuyoruz” dedi.

