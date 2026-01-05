Türkiye dünyanın güvenli limanıdır

Vedat Işıkhan





Türkiye; kıtaları birleştiren, geçiş güzergahları üzerinde bulunan, gerek ekonomik ve coğrafi anlamda, gerekse tarihi ve kültürel bakımdan dünyanın merkezinde yer alan, dünyadaki hiçbir ülkenin temas etmeden uluslararası sisteme entegre olamayacağı kilit bir ülkedir.

Türkiye, kadim geçmişiyle ve devlet geleneğiyle dünyaya sosyal devlet olmanın ne demek olduğunu öğretmiş bir ülkedir. Devletin varlığını insana verilen değere bağlayan ecdadımızdan aldığımız ilham, kültür ve inanç ilkelerimiz, bugün hala sosyal politikalarımızı şekillendirmeye devam etmektedir. 2025 yılında dahi gelişmiş ülke vatandaşlarının en basit sağlık hizmetlerinden hakkıyla yararlanamadığı bir dünyada, bütün ülkelerin gıpta ile baktığı ve örnek aldığı sosyal güvenlik sistemimiz, nüfusumuzun tamamını kapsayarak, vatandaşlarımıza en temel ihtiyacı en düşük maliyetle ve külfetsiz şekilde sunmaktadır. Sadece yurt içinde değil aynı zamanda yurt dışındaki vatandaşlarımız için ve dünyanın neresinde olursa olsun; dil, din, uyruk gözetmeksizin her ihtiyaç sahibi için de gerektiğinde tüm ulusal imkanlarımızı seferber edebilmekteyiz. Bu yönüyle dünyanın, Türkiye’nin sosyal devlet anlayışına ihtiyacı vardır.

Öte yandan, kara ve deniz olmak üzere en önemli ticaret yolları üzerinde bulunan Türkiye, tarih boyunca bütün medeniyetlerin bir şekilde yolunun veya ömrünün geçtiği, yatırıma ve üretime açık bir coğrafyada konumlanmıştır. Bu anlamda, potansiyeli de gücü de yüksektir. Alın teri, bilek gücü ve akıl sermayesiyle imkansızları mümkün kılan, çalışan, emek ve değer üreten insan kaynağı, genç ve dinamik nüfus yapısı, sadece ülkemiz için değil aynı zamanda hızla küreselleşen dünya için de önemli bir ihtiyaçtır.

Bu yönüyle Türkiye, dünyanın emek adası, üretim üssüdür.

Bire bin veren bereketli topraklarımız, çalışana, üretene her türlü imkânı sunan istikrarlı yönetim anlayışımız sayesinde istihdam imkanlarımız, yatırım ortamı refahımız ve nitelikli işgücü yetiştirme potansiyelimiz her geçen gün daha da artmakta ve çağın şartlarına göre şekillenmektedir. Bu bakımdan, uluslararası işçi hareketliliği yüksek ülkelerden biriyiz. İş dünyasında uluslararası standartları benimseyen, sosyal diyaloğu ve istişare kültürünü temel alan ve iç dinamiklerimize göre sürekli kendini geliştiren ve yenileyen çalışma hayatı politikalarımız sayesinde de Türkiye dünyanın en güvenilir ülkeleri arasındaki yerini korumaktadır.

Tüm bunların yanı sıra, Türkiye artık geçtiğimiz yüzyılın pasını üzerinden atmış, bulunduğu bölge coğrafyasında ve küresel sistemde işlevsiz bir parça değil, kurucu ve yönlendirici ana unsur olmak için kendisine yüzyıllık yeni bir vizyon belirlemiş, kaderin kendisine yüklediği tarihi ve konjonktürel sorumluluğu yerine getirme hususunda kararlı bir adım atmıştır. Türkiye, Cumhuriyet tarihimiz boyunca millet iradesinin söz sahibi olduğu son çeyrek asırda, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’nın güçlü liderliği sayesinde, ekonomiden sosyal güvenliğe yerli ve milli kalkınma hamlelerinden dış politikaya kadar her alanda başarılarından övgüyle söz edilen küresel bir aktör haline gelmiştir. Çalışma hayatı başta olmak üzere, tam bağımsız yerli ve milli kalkınma mücadelemize güç verecek ve her bakımdan daha adil bir dünyanın inşasına katkıda bulunacak her adımı tereddütsüz atma hususunda kararlı, büyüme ve büyütme hedeflerinden taviz vermeyen Türkiye, bugün her zamankinden daha çok istikrara, huzura ve barışa ihtiyaç duyan dünya için vazgeçilmezdir.



