Türkiye geleceğini inşa ediyor

Türkiye, son yıllarda afetlere karşı yürüttüğü kapsamlı şehircilik ve çevre politikalarıyla yeni bir döneme girdi. 6 Şubat 2023’te meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremler, Türkiye’yi derinden sarstı. Binlerce vatandaş hayatını kaybetti, milyonlarca kişi evsiz kaldı. Ancak felaketin ilk dakikasından itibaren devlet tüm gücüyle sahadaydı. Depremin 15. gününde ilk temeller atıldı, 45. gününde ilk anahtarlar teslim edildi. Aradan geçen kısa sürede 350 bininci konut Adıyaman’da hak sahiplerine verildi. Yıl sonuna kadar teslim edilmesi planlanan konut sayısının 453 binin çok üzerine çıkması hedefleniyor. Bu süreç, dünya çapında “en hızlı ve en büyük afet sonrası konut hamlesi” olarak kayıtlara geçti. ŞEHİRLERE YENİ KİMLİK Afet bölgesinde bugün 200 bin işçi, mimar ve mühendis adeta zamanla yarışıyor. Türkiye, saatte 23, günde 550 konut teslim eden bir üretim gücüne ulaştı. Bu hız, yalnızca kamu kurumlarının değil, uluslararası kuruluşların, yabancı liderlerin ve dünya medyasının da takdirini kazandı. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği temsilcileri ve çok sayıda yabancı basın kuruluşu sahada bu büyük dönüşümü yerinde gözlemledi. Depremden en ağır etkilenen şehirlerin başında gelen Hatay’da bugüne kadar 98 bin konut teslim edildi. Yıl sonuna kadar bu rakam 153 bine ulaşacak. Antakya’da Atatürk Caddesi’nden Tarihi Meclis Binası’na, Habibi Neccar Camisi’nden Uzun Çarşı’ya kadar tarihi dokunun yeniden ayağa kaldırılması için kapsamlı bir ihya süreci yürütülüyor. Kahramanmaraş’ta 52 bin konut, köy evi ve iş yeri teslim edildi, yıl sonu hedefi 74 bin. Tarihi Kapalı Çarşı ve Demirciler Çarşısı’nda restorasyonun son aşamasına gelindi. Malatya’da 79 bin bağımsız bölümün 68 bini teslim edilirken, Söğütlü Camii, Bakırcılar Çarşısı ve yeni kent meydanı projeleriyle şehir silueti baştan aşağı yenileniyor. Adıyaman’da 38 bin bağımsız bölüm teslim edilirken, yeni meydan projeleriyle şehir merkezine ticari ve sosyal bir kimlik kazandırılıyor. Gaziantep’te ise söz verilen 29 bin 500 konutun neredeyse tamamı tamamlandı.

HEDEFLER BİR BİR GERÇEKLEŞİYOR

Şanlıurfa’da 14 bin konutun 12 bini, Diyarbakır’da 17 bin konutun 16 bini, Adana’da 12 bin konutun 11 bini, Osmaniye’de 12 bin konutun 9 bin 200’ü, Elazığ’da 13 bin konutun 12 bin 300’ü, Kilis’te ise 2 bin 861 konutun 2 bin 261’i teslim edildi. Bu şehirlerde sadece konutlar değil, aynı zamanda yeni ticaret alanları, meydanlar ve sosyal yaşam merkezleri de birer birer yükseldi.

YÜZ BİNLERCE İSTİHDAM

Deprem bölgesinde bugüne kadar 12 bin iş yeri esnafa teslim edildi. Yıl sonuna kadar bu rakam 43 bine ulaşacak. Yeni iş yerleriyle şehirlerin ekonomik çarkları yeniden dönmeye başladı. Aynı zamanda altyapı yatırımlarıyla da tarihi bir rekora imza atıldı. 11 bin kilometreyi aşan altyapı çalışmaları, Türkiye’nin çevre uzunluğuna denk büyüklükte bir projeye dönüştü.

4 BİN 333 KÖYDE TARİHİ DÖNÜŞÜM

Depremden etkilenen köylerde yöresel mimariye uygun, ahırları, yolları ve depolarıyla birlikte modern köy yaşamı yeniden kuruldu. 46 bin köy evi teslim edilirken, kısa süre içinde bu sayı 63 bine ulaşacak. Böylece Türkiye, tarihinin en büyük kırsal dönüşüm hamlesini de tamamlamış olacak.

MİLYONLARA GÜVENLİ YUVA

Kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında ise bugüne kadar 2 milyon 252 bin konut ve iş yeri yenilendi, yaklaşık 10 milyon kişi güvenli yapılara kavuştu. Halen 81 ilde 258 bin konut ve iş yerinin dönüşümü devam ediyor. İstanbul’da 924 bin konut ve iş yeri dönüştürülürken, 175 bin bağımsız bölümün yapımı sürüyor.

YÜZYILIN KONUT PROJESİ

“Ev Sahibi Türkiye” vizyonuyla başlatılan 500 bin sosyal konut projesi, Cumhuriyet tarihinin en yüksek başvurusunu aldı. 10 Kasım’dan bu yana 5 milyon 314 bin vatandaş projeye müracaat etti. 81 ilde yapılacak 500 bin konutun 100 bini İstanbul’da inşa edilecek. Ayrıca İstanbul’da 15 bin kiralık konut da projeye eklendi. İlk anahtarlar Mart 2027’de teslim edilecek.

1,5 TRİLYON LİRALIK EKONOMİK HAREKETLİLİK

Yüzyılın Konut Projesi, 1,5 trilyon liralık ekonomik büyüklüğüyle 300 sektörde görülmemiş bir hareketlilik oluşturacak. Yüz binlerce kişiye yeni iş imkânı sağlanacak, konut arzı artarken kira ve satış fiyatlarında da ciddi bir denge oluşacak.

TESCİL HARİCİ ALANLARA ENVANTER DÜZENLEMESİ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında tescil harici alanların tesciline yönelik envanter çalışmaları 2026 yılı içinde tamamlanacak. Böylece mülkiyetle ilgili belirsizliklerin büyük ölçüde sona erdirilmesi hedefleniyor.

ŞEHİRLER ARTIK 3 BOYUTLU

Türkiye genelinde 3 boyutlu kadastro ve şehir modelleme çalışmaları başlatıldı. Bu sistemle birlikte binalardaki tüm mülkiyet hakları üç boyutlu olarak izlenebilecek, vatandaşlar satın alacakları konutlarla ilgili en doğru ve detaylı bilgilere dijital ortamda ulaşabilecek. Böylece emlak piyasasında şeffaflığın artırılması ve haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor

SİTE YÖNETİMİ YASASI MECLİS'TE

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Site Yönetim Yasası Meclis, gündemine alındı. Yeni düzenlemeyle birlikte vatandaşların en çok şikâyet ettiği haksız ve keyfi aidat artışlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Site yönetim sektörü 7 gün 24 saat esasına göre takip edilecek, tüm yönetimler yılda en az bir kez denetlenecek. Usulsüz uygulamalara karşı idari yaptırımlar devreye alınacak.

GÜVENLİK STANDARTLARI DAHA YÜKSEK

Yeni düzenlemeyle birlikte artık metro tünelleri, büyük millet bahçeleri, stadyumlar, alışveriş merkezleri, otoparklar, hastaneler, yurtlar ve 10 bağımsız bölüm üzerindeki konutlarda sığınak yapılması zorunlu hale getirildi. Mevcut sığınakların da bir yıl içinde mevzuata uygun hale getirilmesi sağlanacak.

2B VE HAZINE ARAZİLERİNDE TAPU SEFERBERLİĞİ

Devlet ile vatandaş arasındaki mülkiyet sorunlarını çözmek amacıyla 2B ve hazineye ait tarım arazilerinin satışı kapsamında bugüne kadar 1 milyon 176 bin hak sahibine tapuları teslim edildi. Ayrıca 85 bin çiftçiye kullandıkları araziler kiralanarak tarım ve hayvancılık faaliyetlerine önemli katkı sağlandı. 2B arazileri için yeni bir adım daha atılıyor. 81 ilde 2B alanlarının tamamının mülkiyet hakları belirlenecek ve yıllardır tapu bekleyen yaklaşık 5 milyon vatandaş tapularına kavuşacak.

ALTYAPI İLLER BANKASI’NDA

İller Bankası aracılığıyla 2002’den bugüne içme suyu, atık su, katı atık ve yenilenebilir enerji başta olmak üzere toplam 1 trilyon TL yatırım değerine sahip 10 bin 800 proje başarıyla hayata geçirildi. Hâlen 71 milyar lira değerindeki 278 proje de belediyelerle iş birliği içinde devam ediyor. Bu projelerle şehirlerin altyapı kalitesi yükseltilirken, çevre dostu ve sürdürülebilir yatırımların da önü açılıyor.

DENİZDEN KARAYA YEŞİL DÖNÜŞÜM

Denizlerden 300 bin ton atık temizlendi. Marmara Denizi’nde milyonlarca metreküp dip çamuru bertaraf edildi. Van, Mogan, Eğirdir ve Akşehir göllerinde kapsamlı temizlik çalışmaları sürüyor. Türkiye genelinde 543 millet bahçesinin 313’ü tamamlandı. İstanbul’daki Atatürk Millet Bahçesi, afet anında yüz binlerce kişiyi barındırabilecek kapasitesiyle dikkat çekiyor.



