Türkiye yeni başlangıçların ev sahibi

Murat Kurum





Türkiyesiz Olmaz… Çünkü Türkiye; bulunduğu coğrafyanın kalbi, medeniyetlerin buluşma noktasıdır. Bu topraklar; gücün, direncin, üretimin, kalkınmanın ve umudun adıdır. Türkiye olmadan hiçbir denklem tamamlanamaz, hiçbir vizyon hayata geçirilemez.

Hiçbir bölgesel plan Türkiye’yi yok sayarak gerçekleşemez. Türkiye; barışın ve istikrarın ana gücüdür. Bugün dünyada söz sahibi olan, karar veren ve geleceği şekillendiren bir Türkiye gerçeği var.

Türkiyesiz Olmaz… Çünkü bu ülke; tarih ve medeniyet bahçelerimizin kökü. Çünkü bu ülke varsa umut var! Bu millet varsa, gelecek var!

Geldiğimiz noktada dünya için de Türkiye; bir duruş, bir güven, bir köprü, bir gelecektir. Ekonomide de bu böyle, şehircilikte de iklim politikalarında da.

Bu dik duruşun, bu anlayışın en önemli sonuçlarından biri de 2026’da gerçekleşecek olan COP31 ev sahipliğidir. Kentsel dönüşümden çevre projelerine, Sıfır Atık’tan iklim politikalarımıza kadar her alanda yaptığımız ilham verici ve köklü değişikliklerin, iklim değişikliğindeki çalışmalarımızın kararlılığının sonucunda COP31 ev sahipliği Türkiye’nin olmuştur. Dünya; bu anlamda verdiği kararların merkezinde yeni başlangıçların ev sahibi Türkiye’yi bulacaktır.

İklim değişikliğinin sebep olduğu doğal afetlere karşı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma Hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Bu hedefimizi Bakü’de düzenlenen COP29’da Dünya’ya açıklamıştık.

Bulunduğu konum itibarıyla hassas bir bölgede bulunan ülkemiz yakın süreçte büyük sınavlardan geçti. Ağır bir deprem felaketiyle sarsıldık ve binlerce vatandaşımızı kaybettik. “Depremden sonra yeniden umut” dedik ve 11 ilimizde yenilen yapılanma, yeniden ihya ve inşa süreçlerini başlattık. Asrın depremiyle yerle bir olan bölgemizi asrın inşasıyla iki yıl gibi kısa bir sürede toparladık. 2025 sonuna geldiğimizde 455 bin konutumuzun tamamını da hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız.

13 yıl önce Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde İstanbul’da başlattığımız ve ülkemizin her bir köşesinde devam ettiğimiz kentsel dönüşüm projelerimizle de yerinde, güvenilir ve hızlı dönüşümle milletimizin geleceğini inşa etmeye devam ediyoruz. Yüksek deprem riski nedeniyle yaptığımız her 2 kentsel dönüşümün 1’ini İstanbul’da gerçekleştiriyoruz.

Geliştirmiş olduğumuz meteorolojik erken uyarı sistemlerimizle, vatandaşlarımızın can güvenliğini daha çok önemsiyoruz. Çölleşmeyle mücadelemizi artırarak tahrip olmuş arazilerimizi ağaçlandırıyor, 2021 yılından bu yana 8,5 milyon m2 alanı ağaçlandırarak ülkemizde yeşili ve oksijeni çoğaltıyoruz.

Üzerine titrediğimiz bir başka çevre konumuz da atık ve atık yönetimi. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde başlattığımız sıfır atık seferberliğimizde atık sorunlarını ortadan kaldırabilmek için 205 ayrı noktada sıfır atık yönetim sistemi kurduk. Dünyada büyük ses getiren Sıfır Atık Vizyonu ülkemiz sayesinde bir dünya markası olma görevini üstlendi.

Çevre koruması ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlamak üzere kurmuş olduğumuz Ulusal Depozito Yönetim Sistemimizle birlikte; ekonomimize yıllık 350 milyar TL katkıda bulunacağız ve 100 bin işçi kardeşimize de bu sayede istihdam sağlamış olacağız.

İklim Kanunu ile birlikte Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelesinde önemli bir çerçeve çizdik. Yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir şehir planlamasına önemli katkılarda bulunduk.

Kadastro ve şehir modelleme sisteminde “3 boyutlu” döneminin çalışmalarını da başlattık. Bu sayede vatandaşlarımız satın alacakları konutları 3 boyutlu şekilde görüntüleyebilecek, alacağı mülkiyet hakkında yeterli ve doğru bilgiye sahip olabilecek.

Denize kıyısı olan 28 ilimizde ve Van ilimizde deniz çöpleri eylem planını hazırlayıp faaliyete geçirdik ve 300 bin ton atığı toplayarak bertaraf ettik. Yine körfezlerimizde de Körfez Eylem Planlarımızı hayata geçirdik ve adım adım takip ediyoruz.

Deniz trafiğimizi düzenleyecek olan Mapa-Şamandıra Projemizle, 17 koyda sistemi kurup, yüzlerce tekneye hizmet vereceğiz. Bu sayede atıkların denize deşarjı önlenmiş olacak ve deniz turizmini çevreye uyumlu hale getireceğiz.

Şehirlerimize yeni bir nefes olan Millet Bahçelerimizi de tüm ülkemizde şekillendirmeye devam ediyoruz. 81 ilimizde 82 milyon m2 alanda 543 millet bahçesinin yapımına başladık ve 313’ünü vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Ülkemizin en büyük millet bahçesi ünvanına sahip ve olası bir afette yüzbinlerce İstanbulluyu alanında barındırabilecek olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizi de milletimizle buluşturduk.

TOKİ eliyle da ve orta gelirli ailelerimize yönelik çok sayıda sosyal konut kampanyasını hayata geçirdik. Bunlardan en önemlisi ve en büyüğünü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği büyük müjde ile beraber “Ev Sahibi Türkiye” dedik ve 500 bin sosyal konut projesini vatandaşlarımıza bildirdik. Ayrıca Yüzyılın Konut Projesi’nde İstanbul’umuzda 15 binini kiralık konut olarak hayata geçirerek kirada oturan vatandaşlarımıza derin bir nefes aldıracağız. Bu projeyle birlikte %56 olan ev sahipliğini %66’ya çıkarıp, kiracı oranını %44’ten %34’e düşürmeyi hedefliyoruz.