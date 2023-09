Oktay Saral, 18 Mart 1967 tarihinde doğdu. 1999 yılında Of Belediye Başkanı seçildi ve bu görevini 2011 yılına kadar sürdürdü. Of Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanlığı, Ofspor Kulübü Başkanlığı, Kızılay Of Şube Başkanlığı görevlerinde bulundu. 24. dönem Milletvekili seçimlerinde Ak Parti İstanbul milletvekili olarak seçilen Saral, AK Parti Yerel Yönetimlerden sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürüttü. İşte Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi olan Oktay Saral’ın hayatı.