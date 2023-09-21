Dilber Ay, 1 Ocak 1956 tarihinde Kahramanmaraş’ta doğdu.Dilber Ay, küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duymaya başladı. İlk olarak yerel barlarda ve kafelerde şarkı söylemeye başladı.

Dilber Ay’ın babası kimdir?

Dilber Ay’ın babası İbrahim Ay'dır.

Dilber Ay’ın kaç çocuğu var?

13 yaşında iken 50 yaşında bir erkekle evlendirildi. Bu evlilikten Satı ve Filiz isminde iki kız çocuk sahibi oldu.

İkinci evliliğini 16 yaşındayken yanına kaçtığı teyzesinin oğluyla yaptı, Ünal isminde bir erkek çocuk sahibi oldu. Üçüncü evliliğini, Almanya'da tanıştığı İbrahim Karakaş ile 1998 yılında yapmıştır.

1970'li yıllarda Ankara'da sahne almaya başladı ve kısa sürede ün kazandı. 1980'li yıllarda ilk albümünü çıkardı ve büyük bir başarı elde etti.

Dilber Ay, güçlü sesi ve duygu dolu şarkıları ile Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden biri oldu. "Meyrik", "Hacı Ağa", "Zorunda mıyım?", "Tavukları pişirmişem" gibi şarkıları ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Dilber Ay, sadece müzik kariyeri ile değil, aynı zamanda oyunculuk kariyeri ile de dikkat çekti. 1990'lı yıllarda birçok sinema filminde ve televizyon dizisinde rol aldı.

Dilber Ay ne zaman öldü?

Dilber Ay, 29 Nisan 2019 tarihinde Ankara'da 63 yaşında hayatını kaybetti. Dilber Ay, zorlu bir hayat yaşayan ancak müzik ile kendini bulan bir sanatçıydı.

Dilberay filminde Dilber Ay'ı kim canlandırdı?

Dilber Ay'ın hayatı, 2021 yılında "Dilberay" adlı filmde Büşra Pekin tarafından canlandırıldı. Film, büyük bir ilgi gördü ve Dilber Ay'ın hayatını geniş kitlelere tanıttı.

Dilber Ay'ın en sevilen şarkıları hangileri?

Dilber Ay'ın en sevilen şarkılarından bazıları şunlardır:

Meyrik

Hacı Ağa

Zorunda mıyım?

Tavukları pişirmişem

Gelmezsen gelme

Sevda kuşun kanadında

Yürek acısı

Ayrılık türküsü

Kader böyleymiş



