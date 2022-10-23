Özgün Diyarbakır Cezaevi müze oluyor Duyuruyu Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı
ÖZGÜN HABERLER

Diyarbakır Cezaevi müze oluyor: Duyuruyu Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı

Diyarbakır Cezaevi ya da Diyarbakır Askerî Cezaevi, Diyarbakır'da kurulan bir cezaevidir. 1972'de yapımına başlandı, 4 Temmuz 1980'de açıldı. 12 Eylül Darbesi'den sonra yaşanan işkenceler ile ön plana çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Cezaevi binası artık farklı alanlarda faaliyet yürütme mekanı olarak hizmet verecektir.” dedi. Peki Diyarbakır Cezaevi müze mi oluyor?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Diyarbakır Cezaevi müze mi oluyor? Diyarbakır Cezaevi ne zaman yapıldı, kim yaptı?
Diyarbakır Cezaevi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Çevre Yolu, Toki 1525 Konut, 17 İşyeri, 1 Cami ve Büyükşehir Yatırımları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Cezaevi’ne ilişkin olarak “Adalet Bakanlığımız cezaevini tamamen boşalttı. Bugün itibariyle cezaevi Adalet Bakanlığı'ndan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilmiştir. Bakanlığımız restorasyon için gereken projeyi hazırladılar. Diyarbakır Cezaevi binası artık farklı alanlarda faaliyet yürütme mekanı olarak hizmet verecektir.” dedi.

Diyarbakır Cezaevi ne zaman yapıldı, kim yaptı?

Diyarbakır Cezaevi ya da Diyarbakır Askerî Cezaevi, Diyarbakır'da kurulan bir cezaevidir. 1972'de yapımına başlandı, 4 Temmuz 1980'de açıldı. 12 Eylül Darbesi'den sonra yaşanan işkenceler ile ön plana çıktı. The Times gazetesine göre "Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi" arasında yer almaktadır. 1981 ve 1984 yılları arasında cezaevinde 34 kişi öldü ve onlarca kişi sakat kaldı. Cezaevi hakkında belgeseller çekildi ve kitaplar yazıldı. Günümüzde ise okul olması planlanmaktadır.

Cezaevi 12 Eylül sonrası askerî yönetime devredilerek Sıkıyönetim Askerî Cezaevi olarak kullanıldı. 9 Mayıs 1988 tarihinde Adalet Bakanlığına devredildi. E Tipi Cezaevi yaklaşık 600 kapasitelidir ancak doluluk oranı zaman zaman 900’e kadar da yükselebilmektedir. Politik tutuklu ve hükümlülerin kaldığı D Tipi Cezaevi’nde ise kapasite 700-750 arasıdır.

12 Eylül’ün karanlık günlerinin en bilinen yerlerinden biri Diyarbakır 5 No’lu Askeri Cezaeviydi. İnşasına 1972 yılında başlanan cezaevi 12 Eylül darbesinden iki ay önce tamamlanmış ve kamuoyuna ‘modern’ olarak lanse edilmişti. Ancak darbenin ardından, zaman içerisinde böyle olmadığı ortaya çıkacaktı.

Binbaşı Esat Oktay Yıldıran yönetimindeki Diyarbakır Cezaevi dünyanın en kötü on cezaevinden biri olarak listelendi.

TOKİ Diyarbakır arsa satışında 30 bin kontenjan ayrıldı: Diyarbakır TOKİ arsaları nerede?
ÖZGÜN
TOKİ Diyarbakır arsa satışında 30 bin kontenjan ayrıldı: Diyarbakır TOKİ arsaları nerede?

Daha dikkatli olmalıyız

'Daha dikkatli
olmalıyız'

​Zelenskiy'den halkına 'elektrik' uyarısı.
Kanlar içinde yatıyordu

'Kanlar içinde yatıyordu'

​Sokak köpekleri küçük çocuğa dehşeti yaşatmıştı...
Bu zalimler Kürt değil sömürücü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ​Diyarbakır'ın rengi birlik ve beraberliktir.

​Tarih belli oldu: Bilet fiyatı dudak uçuklatıyor.

​Gel bu işi referanduma götürelim.

​Kiracılar bu haklarını bilmiyor

​Biden kararını verdi.

Nefesler tutuldu: Beklenen açıklama geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.