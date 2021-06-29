Özgün Duaların sonunda söylenen amin sözü ne anlama gelir, bunun dini dayanağı nedir?
DİNİ BİLGİLER

Duaların sonunda söylenen 'amin' sözü ne anlama gelir, bunun dini dayanağı nedir?

Sözlük anlamı ile dua "çağırmak, seslenmek, istemek, yardım talep etmek" demektir. Dinî bir terim olarak ise, insanın bütün benliğiyle Allah’a yönelerek maddî ve manevî isteklerini O’na arz etmesidir. Temeli, insanın Allah’a hâlini arz etmesi ve O’na niyazda bulunması olduğuna göre dua, Allah ile kul arasında bir irtibattır. Peki duaların sonunda söylenen “âmin” sözü ne anlama gelir; bunun dinî dayanağı nedir?

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Duaların sonunda söylenen amin sözü ne anlama gelir, bunun dini dayanağı nedir?
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Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan "Duaların sonunda söylenen 'amin' sözü ne anlama gelir, bunun dini dayanağı nedir?" sorusuna şu yanıt verildi:

"Âmin, “kabul buyur” demektir. Dualardan sonra “âmin” deme uygulaması sünnetle sabit olmuştur. Hz. Peygamber (s.a.s.), “İmam ‘âmin’ dediği vakit siz de ‘âmin’ deyiniz. Zira kimin ‘âmin’ demesi meleklerin ‘âmin’ demesine denk gelirse, o kişinin geçmiş günahları affolunur” (Buhârî, Ezan, 111-112; Müslim, Salât, 62, 87) buyurmuştur.

Namazda Fâtiha sûresi okunduktan sonra âmin demek de sünnettir (İbn Mâce, İkâme, 14)."

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