Duaların sonunda söylenen 'amin' sözü ne anlama gelir, bunun dini dayanağı nedir? Sözlük anlamı ile dua "çağırmak, seslenmek, istemek, yardım talep etmek" demektir. Dinî bir terim olarak ise, insanın bütün benliğiyle Allah’a yönelerek maddî ve manevî isteklerini O’na arz etmesidir. Temeli, insanın Allah’a hâlini arz etmesi ve O’na niyazda bulunması olduğuna göre dua, Allah ile kul arasında bir irtibattır. Peki duaların sonunda söylenen “âmin” sözü ne anlama gelir; bunun dinî dayanağı nedir?

Haber Merkezi 29 Haziran 2021, 17:35 Son Güncelleme: 29 Haziran 2021, 17:38 Yeni Şafak