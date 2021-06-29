Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan "Duaların sonunda söylenen 'amin' sözü ne anlama gelir, bunun dini dayanağı nedir?" sorusuna şu yanıt verildi:
"Âmin, “kabul buyur” demektir. Dualardan sonra “âmin” deme uygulaması sünnetle sabit olmuştur. Hz. Peygamber (s.a.s.), “İmam ‘âmin’ dediği vakit siz de ‘âmin’ deyiniz. Zira kimin ‘âmin’ demesi meleklerin ‘âmin’ demesine denk gelirse, o kişinin geçmiş günahları affolunur” (Buhârî, Ezan, 111-112; Müslim, Salât, 62, 87) buyurmuştur.
Namazda Fâtiha sûresi okunduktan sonra âmin demek de sünnettir (İbn Mâce, İkâme, 14)."
Faziletli, okunacak ve ezberlenecek sureler, dualar
Amenerrasulü (Bakara Suresi son 2 ayet)