"Dump Atmak" Ne Demek? Nerede kullanılır? Dump Türkçe anlamı ve Dump Kelimesinin Cümle Örnekleri

"Dump" ne demek, dump anlamı nedir? Son dönemde popüler olan dump kelimesinin Türkçe anlamı ve kullanım yeri ile ilgili detaylar haberimizde.

Dump Nedir?

Dump ne demek ifadesinde kelime bazlı ilerlersek pek bir şeyler anlamayabiliriz. Fakat bilgisayarda ve sosyal medyada bu kavramı düşündüğümüzde normal yaşantımızda bildiğimiz konuları kapsadığını fark ederiz. Bazı kavramlar tek başına pek bir anlam içermez. Kullanıldığı cümle içerisinde ya da bağlam içerisinde daha farklı anlamları ifade etmektedir. Bu durum genel olarak İngilizce kavramlarında karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda dump kavramı içinde bu durumdan bahsetmek mümkündür. Dump kavramını bilgisayar terimi olarak ele almak ya da sosyal medyada bir uygulama üzerinden bahsetmek daha farklı sonuçları doğurabilir. Dump kavramının sözlük anlamına baktığımızda birden fazla sonuç ele ederiz. Bu sonuçlardaki bazı anlamlar çöplük, çöp yığını, ucuzluk, keyifsizlik, düşmek vb. şeklindedir. Bu noktada konumuz açısından dump kavramının bilgisayar terimi olarak ve sosyal medya olarak neyi ifade ettiği önemlidir.

Dump Türkçe Anlamı

İngilizce olan "Dump" sözcüğü; çöplük, çöp yığını, ucuzluk, keyifsizlik, düşmek anlamlarına gelir.

Bilgisayarda ve Sosyal Medyada Dump Nedir?

Bilgisayarın birçok bölümü vardır ve bu bölümleri ifade eden de birçok kavram vardır. Dump kavramı bilgisayarın hafıza alanı ile ilgilidir. Aynı zamanda bilgisayarın hafıza alanının görüntülenmesi, yazılması ya da depolanması yine dump kavramından hareketle bahsedilir. Sosyal medyadaki dump kavramına gelecek olursak aslında bilgisayar terimi olan dump ile aynı anlamı taşımaktadır. Çünkü bakıldığında dump hafıza, birikme, depolanma ve çokluğu ifade eden bir sözcüktür. Bundan hareketle Instagram uygulamasındaki dump kavramı fotoğraf çöplüğünü ifade etmektedir. Bu fotoğraf çöplüğünde ise birçok fotoğraf bulunur. Bir yıl ya da beş ay önceki yüklenen fotoğraflar Instagram çöplüğünde olur.

"Dump Atmak" Ne Demek?

Sosyal medyanın hızla evrilen yapısı, bazı terimlerin ve jargonların popülerleşmesine sebep oluyor. "Dump atmak", Instagram'da bir döneme ait fotoğrafları bir araya getirip paylaşma eylemini tanımlıyor. Kullanıcılar, bu sayede takipçilerine belirli bir zaman dilimine ait öne çıkan anılarını sunma fırsatı buluyor.







