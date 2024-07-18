10 günde 8 okula saldırı

İsrail ordusuna ait insansız hava araçları, dün Gazze'nin batısındaki El-Remal semtinde bir okulun yakınlarına bombardıman düzenledi. Saldırıda, 11 Filistinli yaşamını yitirirken çok sayıda Filistinli de yaralandı. İsrail'in okullara yönelik saldırılarına ilişkin bir açıklama yapan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in son 10 günde 6'sı UNRWA'ya ait olan Gazze'deki 8 okulu hedef aldığını söyledi. Lazzarini açıklamasında, "Gazze'de savaşın tüm kuralları çiğnendi. Ortak insanlığımızı kaybetmek yeni norm haline gelmemeli" ifadelerini kullandı. İşgalci gücün bombardımanı sonucu Gazze'deki UNRWA okullarının yüzde 70'inin kullanılamaz hale geldiği de kaydedil. Bu saldırılarda çoğu kadın ve çocuk 539 Filistinli öldürüldü. Öte yandan işgalci güç İsrail'in salıyı çarşambaya bağlayan 24 saatteki saldırılarında da en az 81 kişi öldürüldü.