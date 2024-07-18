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Dünya

10 günde 8 okula saldırı

İsrail ordusuna ait insansız hava araçları dün Gazze’nin El-Remal semtinde bir okulun yakınlarını bombaladı. 11 Filistinli hayatını kaybederken çok sayıda Filistinli de yaralandı. BM’ye bağlı UNRWA’nın Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail’in son 10 günde 6’sı BM’ye ait 8 okulu hedef aldığını söyledi. Sadece bu saldırılarda katledilen Filistinli sayısı 539.

04:00 - 18/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 03:21 - 18/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İsrail ordusuna ait insansız hava araçları, dün Gazze'nin batısındaki El-Remal semtinde bir okulun yakınlarına bombardıman düzenledi. Saldırıda, 11 Filistinli yaşamını yitirirken çok sayıda Filistinli de yaralandı. İsrail'in okullara yönelik saldırılarına ilişkin bir açıklama yapan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in son 10 günde 6'sı UNRWA'ya ait olan Gazze'deki 8 okulu hedef aldığını söyledi. Lazzarini açıklamasında, "Gazze'de savaşın tüm kuralları çiğnendi. Ortak insanlığımızı kaybetmek yeni norm haline gelmemeli" ifadelerini kullandı. İşgalci gücün bombardımanı sonucu Gazze'deki UNRWA okullarının yüzde 70'inin kullanılamaz hale geldiği de kaydedil. Bu saldırılarda çoğu kadın ve çocuk 539 Filistinli öldürüldü. Öte yandan işgalci güç İsrail'in salıyı çarşambaya bağlayan 24 saatteki saldırılarında da en az 81 kişi öldürüldü.



#Gazze
#İsrail
#Soykırım
#Filistin
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