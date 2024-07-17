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Dünya

Gazze'de katliam günü

Cumartesi günü Han Yunus’taki El-Mevasi’de 90 kişiyi katleden İsrail dün El-Mevasi’nin de aralarında bulunduğu birçok bölgeyi bombaladı. El-Mevasi’de 17 kişi can verirken “güvenli bölge” ilan edilen El-Nusayrat’ın El-Attar Caddesi de hedef oldu. El-Attar’da onlarca Filistinli hayatını kaybetti. Bombalanan yerlerden biri de BM’ye ait okul oldu. Dün katledilen Filistinli sayısı 60’ı geçti.

04:00 - 17/07/2024 Wednesday
Güncelleme: 02:25 - 17/07/2024 Wednesday
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İsrail ordusu, dün sabah saatlerinden itibaren Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ile orta kesimindeki Nusayrat Kampı'na hava saldırıları düzenledi. Görgü tanıkları, saldırının İsrail tarafından "Güvenli" ilan edilen El-Mevasi bölgesi ve El-Attar Caddesi'ni hedef aldığını ve onlarca kişinin öldüğünü bildirdi. Bir görgü tanığı, saldırının açık alanda oturan bir grup Filistinliyi yemek yedikleri esnada hedef aldığını belirtti. Sağlık kaynakları ise saldırıda çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 35 kişinin öldüğünü 26 kişinin ise yaralandığını aktardı.

OKULDA YENİ KATLİAM

İsrail ordusunun dün Gazze'de hedef aldığı bir başka yer ise Nusayrat Kampı'nda Filistinli sivillerin sığındığı BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı Ebu Ariban Okulu oldu. Saldırıda 20 kişi ölürken 80'i aşkın kişi de yaralandı. Okul büyük oranda tahrip olurken yetkililer, enkaz altında hala insanların olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini aktardı. İsrail ordusunun akşam saatlerine doğru Refah'taki Tel el-Sultan beldesine düzenlediği saldırıda ölen 5 Filistinli ile birlikte dünkü toplam ölü sayısı 60'a ulaştı.

NASIR HASTANESİ'NDE 320 YANMIŞ CESET

İşgal ordusu, cumartesi günü Han Yunus'un doğusundaki sahil bölgesi El-Mevasi'de bir çadır kenti vurmuş ve 90'dan fazla Filistinliyi öldürmüştü. Son günlerde sivillere yönelik katliamlarını artıran İsrail ordusu, Han Yunus'un yanı sıra Gazze'nin çeşitli noktalarına bombardımanlarını artırırken bölgede işler durumda kalan son hastane konumundaki Nasır Hastanesi'ne son 48 saatte 320 yanmış cesedin getirildiği açıklandı. Hastane yönetimi, bu durumun İsrail'in uluslararası kanunlarca yasaklanan yakıcı bombalar kullandığını gösterdiğine vurgu yaptı.

KORKUNÇ BİLANÇO

İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023'ten beri başlattığı ve son dönemde şiddet seviyesi zirveye çıkan saldırılar, korkunç bir bilançoya sebep oluyor. Toplam ölü sayısı 39 bine yaklaşırken yaralı sayısı 90 bini geçti. Gazze'deki Filistin Hükümeti Basın Bürosu'nun verilerine göre, 285'inci gününe giren saldırılarda İsrail ordusu 3 bin 390 toplu katliam işledi. Bu saldırılar sırasında Gazze'deki yerleşim alanlarına 80 bin ton bomba atan işgal güçleri, 150 bin evi tamamen 200 bin evi ise kısmen tahrip etti. Gazze'deki 34 hastane ise bu saldırılar yüzünden kullanılamaz hale geldi.


Ev sahiplerinin kiracı kriterleri arttı: Kredi alıyor ev kiralayamıyorsunuz

Kira artışında yüzde 25'lik sınır, 1 Temmuz itibarıyla sona erdi. Kira bedelleri bir anda yükselirken, ev sahiplerinin kiracı kriterleri de arttı. İzmir Emlak Kulübü Derneği Başkanı Rıdvan Akgün, "Geçmişte insanlar, boş evlerini kiraya verebilmek için bin takla atardı. Şimdi ise öyle bir konuma geldik ki GBT (Genel Bilgi Toplama) isteyenler de var. KKB (Kredi kartı bilgisi) isteyen de var. Ekonomik olarak insanların bankalara borcu olup olmadığı ile ilgili araştırma, findeks raporu isteyenler de var. Mutlaka kefil istiyorlar. Mutlaka çalışsın, düzenli geliri olsun, maaşı olsun, tahliye taahhütnamesi versin gibi şartları var. Bankaya gidip, krediyi rahat alıyorsunuz ama kolay kolay daire kiralayamayabiliyorsunuz" dedi.


#Gazze
#Soykırım
#Filistin
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