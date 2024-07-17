|
Dünya

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında en az 18 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda en az 18 Filistinli yaşamını yitirdi.

07:48 - 17/07/2024 Çarşamba
AA
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 38 bin 713 Filistinli öldü.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 38 bin 713 Filistinli öldü.

Tıbbi kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda Ebu Hamda ailesine ait evin vurulması sonucu 5 kişi öldü.


Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'ndeki hava saldırısı sonucu 5 Filistinli öldü, Gazze'nin orta kesimindeki ez-Zuveyde beldesinde Diyab ailesinin evinin hedef alındığı hava saldırısında da 7 kişi yaşamını yitirdi.


Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kentinin girişinde insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda da bir Filistinli hayatını kaybetti.


İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin El Manara Mahallesi'nde bir evi bombalaması sonucu ölen ya da yaralanan olmadı.


İsrail Sivil Savunma Birimi, Gazze'nin güneybatısındaki Tel el-Heva semtindeki bir evin vurulduğu saldırıda can kaybı yaşanmadığını bildirdi.


İsrail'in Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği topçu saldırılarında da yaralananlar oldu.


İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 713 Filistinli öldü, 89 bin 166 kişi yaralandı.


Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.



#Filistin
#gazze
#israil
11 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2024 YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? YKS 180 puan altında alanlar tercih yapabilir mi, baraj puanı var mı?