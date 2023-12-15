100 çocuktan 1’i öldürüldü!

Terörist İsrail devleti saldırılarında en az 8 bini çocuk olmak üzere 18 binden fazla kişiyi öldürdü. Yaralı sayısı 50 bine, kayıp sayısı 8 bine ulaştı. Avrupa Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi’nin (Euro-Med) hazırladığı rapora göre ölü ve yaralı çocuk sayısı kayıtlara geçilenden çok daha fazla.

640 BİN ÇOCUK EVSİZ KALDI

Rapora göre, İsrail’in saldırıları sonucu Gazze Şeridi’nde yaklaşık 25 bin çocuk anne veya babasından birini veya her ikisini de kaybetti. 10 binden fazla bebek ve çocuk öldürüldü. Yüzlerce çocuk da yıkılan binaların enkazı altında. Gazze Şifa Hastanesi Başhekimi Dr. Ghassan Abu Sittah, “İsrail Gazze’deki çocukların yüzde 1’ini öldürdü. 50 bin yaralının yüzde 5’i çocuk. Yaralıların hepsi sağlık sistemi çöktüğü için ölümle burun buruna” dedi.

Öte yandan Filistin Milli Eğitim Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’nde ve işgal altındaki Batı Şeria’da 3 bin 714 öğrenciyi öldürdüğünü, 5 bin 429’unu da yaraladığını açıkladı.







