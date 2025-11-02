Yeni Şafak
17 Yıl önce arananlar listesinde aranıp öldüğü sanılıyordu: Dağda bulundu

21:372/11/2025, Pazar
AA
2013'te ölü ilan edilen adama dağda rastlandı
2013'te ölü ilan edilen adama dağda rastlandı

Bulgaristan'da Pirin Milli Park görevlileri bir kişiye kimlik kontrolü yapmak istediği sırada zorluk çıkartmasıyla bölgeye polis çağırdı. İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan incelemede şahsın, 2008'de ulusal ve uluslararası düzeyde arananlar listesine alındığı, 2013'te ise bulunamadığı için mahkeme tarafından ölü ilan edildiği belirlendi.

Bulgaristan'da 17 yıl önce arananlar listesine alınan ve 12 yıldır ölü varsayılan kişi, ülkenin güneybatısındaki Pirin Dağı'nda bulundu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Pirin Milli Park Müdürlüğü, park görevlileri tarafından yapılan rutin denetim sırasında izinsiz kamp kurduğu belirlenen bir erkek tespit edildiğini bildirdi.

Haberlere göre, görevlilerin kimlik kontrolü yapmak istemesi üzerine şüphelinin agresif tavırlar göstermesi sebebiyle bölgeye polis çağırıldı.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle, kimlik belgeleri bulunmayan kişi Bansko İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yapılan incelemede, söz konusu kişinin 2008'de ulusal ve uluslararası düzeyde arananlar listesine alındığı, 2013'te ise bulunamadığı için mahkeme tarafından ölü ilan edildiği belirlendi.

Pirin Milli Parkı Müdürü Rosen Banenski, basına yaptığı açıklamada,
"Görünüşe göre Rusçuklu olduğu tespit edilen bu kişi, yıllardır dağda münzevi bir şekilde yaşamış. Park görevlileri sayesinde artık kimliği tespit edildi."
dedi.

Bulgaristan'ın Yunanistan ve Kuzey Makedonya sınırları yakınındaki Pirin Dağları, 2 bin 914 metreye ulaşan rakımıyla ülkenin en yüksek ikinci zirvesine sahip. Dağların bulunduğu yaklaşık 40 bin hektarlık alan milli park ilan edilerek 1983'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı. Buzul gölleri, şelaleler, mağaralar ve iğne yapraklı ormanlarıyla bilinen Pirin Milli Parkı, ayı ve kurt gibi vahşi hayvanlara da ev sahipliği yapıyor.



