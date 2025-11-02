Yeni Şafak
Ormalık alanda mahsur kalan vatandaş 4 saatlik çalışma sonunda kurtarıldı

00:432/11/2025, Pazar
IHA
Batırkızılbük üstü Kızıldağ mevkii
Muğla'da sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan İ. H. Batırkızılbük üstü Kızıldağ mevkiine geldiğinde yolunu kaybederek mahsur kaldı. Mahsur kalan şahsın kurtarılması için başlatılan çalışmanın 4.saatinde kaybolan gence ulaşıldı.

Muğla’nın Datça ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan ve ormanlık alanda mahsur kalan 36 yaşındaki İ.H. isimli şahıs, ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucunda kurtarıldı.



Olay, Datça ilçesi Kızıldağ mevkiinde saat 18.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İ.H. (36) isimli şahıs doğa yürüyüşü yapmak için sabah saatlerinde Kargı Mahallesi’nden Domuzçukuru yönüne doğru yürüyüşe çıktı. Batırkızılbük üstü Kızıldağ mevkiine geldiğinde yolunu kaybeden genç, sarp ve dağlık arazide mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarın ardından bölgeye jandarma ve AFAD koordinesinde Datça MAG AME ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, mahsur kalan şahsın kurtarılması için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonunda yolunu kaybederek ormanda mahsur kaldığı öğrenilen İ.H. isimli gence ulaşıldı. Genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlen İ.H., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından güvenli alana tahliye edildi. Başarılı bir şekilde kurtarılan İ.H. ise kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti.



#Mahsur
#Muğla
#Arama Kurtarma
