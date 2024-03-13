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Dünya

2020'nin rövanşı için ringe çıkmaya hazırlanıyorlar: Biden ile Trump başkan adaylığı için gereken delege sayısına ulaştı

Biden ve Trump; Georgia, Washington ve Mississippi eyaletlerinde yapılan ön seçimleri rahat kazandı. Biden bu akşamki sonuçlarla, Demokrat Partide başkan adaylığı için gereken delege sayısı olan 1968'i geçti; Trump da aynı şekilde Cumhuriyetçi Partide başkan adaylığı için gereken delege sayısı olan 1215'i aştı.

07:13 - 13/03/2024 Çarşamba
AA
Trump - Biden
Trump - Biden

WASHINGTON (AA) - ABD'de devam eden ön seçim sürecinde Demokrat Partide Joe Biden, Cumhuriyetçi Partide ise Donald Trump, partilerinin başkan adayı olabilmek için gerekli delege sayısına ulaştı ve 2020 seçimlerinin "rövanşı" için ringe çıkmaya bir adım daha yaklaştı.


ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken, Demokrat Parti ile Cumhuriyetçi Parti salı günü Georgia, Washington ve Mississippi eyaletlerinde ön seçimlerini gerçekleştirdi.

Demokratlarda rakipsiz durumdaki Biden ile Cumhuriyetçilerde yakın zaman önce rakipsiz kalan Trump, her üç eyalette de ön seçimleri kazandı.


Mevcut Başkan olan ve Demokratların tek başkan aday adayı konumunda bulunan Biden, Georgia'da yüzde 95, ülkenin kuzeybatısında yer alan Washington'da yüzde 85 ve Mississippi'de ise yüzde 98 düzeyinde oy alarak tüm parti delegelerini hanesine yazdırdı.


Biden bu akşamki sonuçlarla, Demokrat Partide başkan adaylığı için gereken delege sayısı olan 1968'i geçerek partisinin başkan adaylığının resmileşmesi için ağustos ayında yapılacak parti kongresini beklemeye başladı.

Öte yandan Trump ise, kritik eyaletlerden Georgia'da yüzde 85, Washington eyaletinde yüzde 73 ve Mississippi'de ise yüzde 92 ile her üç eyaletteki tüm parti delegelerini kazandı.


Bu sonuçlarla Trump da Cumhuriyetçi Partide başkan adaylığı için gereken delege sayısı olan 1215'i geçerek temmuz ayındaki parti kongresinde adaylığının resmiyet kazanmasını beklemeye başladı.


Demokrat Partide başkan adayının belirlenmesi sürecinde toplam 3 bin 934 delege, Cumhuriyetçi Partide ise aynı süreç için toplam 2 bin 429 delege ön seçimlerde belirleniyor.

Bu sonuçların ardından her iki isim de 2020 yılındaki tartışmalı başkanlık seçimlerinin ardından 5 Kasım'da bir kez daha ABD başkanlığı için karşı karşıya gelmeye oldukça yaklaşmış durumda.




#ABD
#ABD'de 2024 başkanlık seçimleri
#Donald Trump
#Joe Biden
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