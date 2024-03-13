2020'nin rövanşı için ringe çıkmaya hazırlanıyorlar: Biden ile Trump başkan adaylığı için gereken delege sayısına ulaştı

WASHINGTON (AA) - ABD'de devam eden ön seçim sürecinde Demokrat Partide Joe Biden, Cumhuriyetçi Partide ise Donald Trump, partilerinin başkan adayı olabilmek için gerekli delege sayısına ulaştı ve 2020 seçimlerinin "rövanşı" için ringe çıkmaya bir adım daha yaklaştı.
Demokratlarda rakipsiz durumdaki Biden ile Cumhuriyetçilerde yakın zaman önce rakipsiz kalan Trump, her üç eyalette de ön seçimleri kazandı.
Mevcut Başkan olan ve Demokratların tek başkan aday adayı konumunda bulunan Biden, Georgia'da yüzde 95, ülkenin kuzeybatısında yer alan Washington'da yüzde 85 ve Mississippi'de ise yüzde 98 düzeyinde oy alarak tüm parti delegelerini hanesine yazdırdı.
Öte yandan Trump ise, kritik eyaletlerden Georgia'da yüzde 85, Washington eyaletinde yüzde 73 ve Mississippi'de ise yüzde 92 ile her üç eyaletteki tüm parti delegelerini kazandı.
Bu sonuçlarla Trump da Cumhuriyetçi Partide başkan adaylığı için gereken delege sayısı olan 1215'i geçerek temmuz ayındaki parti kongresinde adaylığının resmiyet kazanmasını beklemeye başladı.
Bu sonuçların ardından her iki isim de 2020 yılındaki tartışmalı başkanlık seçimlerinin ardından 5 Kasım'da bir kez daha ABD başkanlığı için karşı karşıya gelmeye oldukça yaklaşmış durumda.