Dünya 21 milyon ABDli aç
AMERİKA

21 milyon ABD’li aç

Pandemi nedeniyle birçok ülkede ekonomik kriz ve işsizlik rakamları hızla yükselirken, 21 milyondan fazla Amerikalının açlıkla karşı karşıya olduğu açıklandı.

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21 milyon ABD’li aç
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El Cezire’nin ABD Nüfus Sayım Bürosu verilerine dayandırdığı habere göre, açlıkla boğuşan kişi sayının artmasına pandemi yardımı ödemelerinin kesilmesi ve enflasyon nedeniyle market fiyatlarının yükselmesi neden oldu.

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Büro’nun 1-13 Aralık tarihleri arasında yaptığı ankette toplanan verilere göre, ABD’de bazen veya çoğu zaman yeterli yiyecek olmayan hanelerin sayısı bu ay beş ayın en yüksek seviyesi olan %9,7’ye ulaştı. Açıklanan verilere gören 21 milyondan fazla

Amerikalının açlıkla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Market fiyatlarının istatistiklerine de yer verilen çalışmada, fiyatların bir yıl öncesine göre %6,4 arttığı belirtildi. Haberde Başkan Joe Biden tarafından desteklenen düşük gelirli ailelere yardım programlarının istişare edildiği ABD Senatosu’ndaki görüşmelerin tıkanmasının, ileride durumu daha da kötüleştirebileceğine işaret edildi.

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