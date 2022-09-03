3 yıl oldu Avrupa’dan ses yok: Aileler ateş püskürdü

1096 gündür evlatlarına kavuşmayı bekleyen aileler, nöbetten vazgeçmiyor. Bu süreçte 304 aile PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan 307 çocuğu için eyleme katıldı. Eylemin ardından 37 aile evladına kavuştu. HDP tarafından kandırılıp PKK’ya teslim edilen 307 çocuktan 71’i kız, 236’sı ise erkek. 307 evlattan 146’sı 18 yaşından küçük ve bunlardan 40’ı da kız çocuğu.

KÖR VE SAĞIR

Annelerinin kararlı duruşu başka şehirlerdeki ve ülkelerdeki annelere de örnek oldu. Evlat nöbeti 29 Şubat 2020’de Almanya’nın başkenti Berlin’e, 10 Eylül 2020’de Şırnak’a, 7 Şubat 2020’de İzmir’e, 8 Ocak 2021’de Hakkari’ye, 26 Şubat 2021’de Van’a ve 7 Nisan 2021’de Muş’a da uzandı. Ancak Avrupa, annelerin bu kararlı nöbetine kör ve sağır kaldı. FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleri konusunda sık sık çağrılar yapıp kararlar alan Avrupa ülkeleri, sembolik birkaç ziyaretten öteye annelere hiçbir destek vermedi. 3 yıldır süren nöbete, Avrupa Parlamentosu üyesi 3 kişi, İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi ile bazı elçiler hariç Avrupa’dan destek gelmedi. Avrupa Birliği kurumlarından bu konuda hiçbir adım atılmadı.

AİLELER ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Nöbetteki aileler de Avrupa’nın kendilerini görmezden gelmesine tepki gösterdi. 2015 yılında 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Özkan Aydın için nöbet tutan baba Süleyman Aydın, Avrupa’nın bu konudaki sessizliğine ateş püskürdü. Aydın, “Avrupa bize destek vermiş olsaydı, hepimizin evlatları gelmiş olurdu. Avrupa, tümüyle PKK’ya destek veriyor. PKK’yı güçlendirmek istiyor. Devletimize karşı PKK’yı kullanıp çocuklarımızı ölüme mahkum ediyorlar” ifadelerini kullandı.

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Acılarımızı görmüyorlar

Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisiyken, 2015’te 22 yaşında kaçırılan oğlu Mehmet için oturma eylemini sürdüren İmmihan Nilifırka, 4. yılına giren eylemi sonuna kadar devam ettireceğini söyledi. Nilifırka, “Avrupa PKK’yı normal görüyor. PKK paçavralarını meydanlarında gezdiriyorlar. Avrupa destekliyor onları. 7,5 yıldır acı çekiyoruz ama Avrupa bizim acılarımızı görmüyor. Selahattin Demirtaş için özgürlük istiyorlar. Avrupa önce benim çocuklarımızın özgürlüğünü istesin” dedi.