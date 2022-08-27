Dünya 30 yıl sonra Laçında Türk bayrağı açan Azerbaycan askeri Türkün gücünü gördünüz
ASYA

30 yıl sonra Laçın'da Türk bayrağı açan Azerbaycan askeri: Türk'ün gücünü gördünüz

Azerbaycan ordusu 30 yıl sonra Laçın şehrini geri aldı. Azerbaycan ordusu mensubu özel kuvvetler personeli kentte cebinden çıkardığı Türk bayrağını açarak, "Türk'ün gücünü gördünüz. Bundan sonra da göreceksiniz. Allahu ekber" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
30 yıl sonra Laçında Türk bayrağı açan Azerbaycan askeri: Türkün gücünü gördünüz
Azerbaycan askerinin sözleri tüyleri diken diken etti.

Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan tarafından 10 Kasım 2020'de imzalanan anlaşma gereği, Ermenistan'ın işgal altındaki Laçın şehrindeki kontrolü elinden alındı. Bölgede düzenlenen operasyon kapsamında Azerbaycan'ın Sus ve Zabuh köyleri de kontrol altına alındı.

Azerbaycan Özel kuvvetler personeli bölgede cebinden çıkardığı Türk bayrağı açarak şunları söyledi:

"Laçın bizdedir. Bayrağımızı astık. Cebimizde Kur'an'ımız ve bayrağımız var. Türk'ün gücünü gördünüz. Bundan sonra da göreceksiniz. Allahu ekber."

O anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Azerbaycan askerinin tüyleri diken diken eden sözleri büyük beğeni topladı.

Azerbaycan Özel Kuvvet personeli Laçın'dan seslendi: Türk'ün gücünü gördünüz Allahu ekber
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Azerbaycan Özel Kuvvet personeli Laçın'dan seslendi: Türk'ün gücünü gördünüz Allahu ekber
Azerbaycan ordusu 30 yıl sonra Laçın şehrini ele geçirdi. Azerbaycan ordusu mensubu özel kuvvetler personeli kentte, 'Türk'ün gücünü gördünüz. Bundan sonra da göreceksiniz. Allahu ekber.' sözleriyle Türk bayrağı açtı.

2. Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiri gereği, geçici olarak Rus unsurların kontrolüne verilen, Laçın şehri ve Zabuh ile Sus köylerinin yer aldığı 'Laçın koridoru' diye bilinen güzergahtan hem Rus birlikleri hem de Ermeni nüfus ayrıldı ve bu bölge, Bakü yönetiminin kontrolüne geçti.

Laçın ve köyleri 1992'de Ermeni ordusu tarafından işgal edilmiş, sonraki yıllarda buraya Suriye ve Lübnan'dan getirilen Ermeniler yerleştirilmişti. Azerbaycan süreç boyunca bu durumu savaş suçu ve Cenevre Sözleşmeleri'nin ihlali olarak gördüğünü açıklamıştı.


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Azerbaycan Laçın'ı kontrol altına aldı: Kentte tekrar Azerbaycan bayrağı dalgalanmaya başladı
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Azerbaycan Laçın'ı kontrol altına aldı: Kentte tekrar Azerbaycan bayrağı dalgalanmaya başladı
Azerbaycan'da Zabuh ve Sus köylerinin temizlenmesinin ardından Azerbaycan ordusu, yaklaşık 30 yıl sonra Laçın şehrini kontrol altına aldı. Kentte tekrar Azerbaycan bayrağı dalgalanmaya başladı.


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