30 yıl sonra Laçın'da Türk bayrağı açan Azerbaycan askeri: Türk'ün gücünü gördünüz

Azerbaycan Özel Kuvvet personeli Laçın'dan seslendi: Türk'ün gücünü gördünüz Allahu ekber

Azerbaycan ordusu 30 yıl sonra Laçın şehrini ele geçirdi. Azerbaycan ordusu mensubu özel kuvvetler personeli kentte, 'Türk'ün gücünü gördünüz. Bundan sonra da göreceksiniz. Allahu ekber.' sözleriyle Türk bayrağı açtı.



2. Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiri gereği, geçici olarak Rus unsurların kontrolüne verilen, Laçın şehri ve Zabuh ile Sus köylerinin yer aldığı 'Laçın koridoru' diye bilinen güzergahtan hem Rus birlikleri hem de Ermeni nüfus ayrıldı ve bu bölge, Bakü yönetiminin kontrolüne geçti.



Laçın ve köyleri 1992'de Ermeni ordusu tarafından işgal edilmiş, sonraki yıllarda buraya Suriye ve Lübnan'dan getirilen Ermeniler yerleştirilmişti. Azerbaycan süreç boyunca bu durumu savaş suçu ve Cenevre Sözleşmeleri'nin ihlali olarak gördüğünü açıklamıştı.