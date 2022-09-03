Dünya 300 İslam karşıtı iddia çürütülecek Farklı mecralarda yayılıyor
AVRUPA

300 İslam karşıtı iddia çürütülecek: Farklı mecralarda yayılıyor

Din İşleri Yüksek Kurulu, İslam karşıtı söylem ve iddiaları yaklaşık 300 başlık altında topladı. Bu iddialara İslam’ın sahih bilgileri ışığında cevaplar vermeye yönelik özel bir çalışmaya başlandı. Çalışma tamamlandıktan sonra Arapça, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Rusça dillerine çevrilecek.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
300 İslam karşıtı iddia çürütülecek: Farklı mecralarda yayılıyor
Arşiv.

Batı’da yükselen İslam karşıtlığı bugün artık Kuran-ı Kerim’e, Peygamberimize ve tüm kutsallara yönelik topyekûn bir saldırıya dönüştü. İslam’a ve Müslümanlara yönelik korku, düşmanlık ve ırkçılığa varan söylem ve eylemler günümüzde sıkça karşılaşılan durumlar arasında yer alıyor.

FARKLI MECRALARDA YAYILIYOR

  • İslam karşıtı söylem ve iddialar, teknolojik imkanlar da kullanılarak yaygınlaşıyor. İslam düşmanlığı, başta gençler olmak üzere toplumun tüm kesimlerini etkilemek amacıyla farklı mecralarda dile getiriliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, İslam karşıtı söylem ve iddiaları yaklaşık 300 başlık altında topladı.

SAHİH BİLGİLERLE ÇÜRÜTÜLECEK

Kurul, bu iddialara İslam’ın sahih bilgisi ışığında cevaplar vermeye yönelik özel bir çalışma yürütüyor. Tamamlandıktan sonra çalışma Arapça, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Rusça dillerine çevrilecek.

Sokak saldırısı kadar tehlikeli

  • Avrupa Konseyi, geçen yıl Avrupa’nın 8 ülkesinde Müslüman derneklerle yaptığı araştırmaya göre, internet üzerinden Müslümanlara karşı yapılan kışkırtıcı ve nefret paylaşımlarının sokaktaki saldırılar kadar tehlikeli görüldüğünü ortaya koydu. Paylaşımlarda, ölüm tehditlerinin ve şiddet çağrılarının yapıldığı ve kaba bir dilin kullanıldığı belirtiliyor.

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