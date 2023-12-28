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Dünya

34 yılın en yükseği: Bangladeş'te HIV virüsü alarmı

Güney Asya ülkesi Bangladeş'te bu yıl 1276 kişide edinilmiş bağışıklık yetersizliği sendromuna (AIDS) yol açan insan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü (HIV) vakası tespit edildiği, buna bağlı 266 ölümün gerçekleştiği ve bu sayının ülkede "34 yılın en fazla HIV vakası" olduğu belirtildi.

10:46 - 28/12/2023 Perşembe
AA
Bangladeş
Bangladeş
Bangladeş
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (DGHS), hazırladığı raporda, ülkedeki HIV vakalarına dair güncel verileri paylaştı.

Raporda, 2023'te tespit edilen 1276 HIV vakasının Bangladeş'te 1989'dan beri görülen en fazla vaka sayısı olduğu kaydedildi.



266 kişi öldü


HIV vaka sayısının artışta olduğu vurgulanan raporda, 2023'te 266 kişinin bu virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 2022'de ise 947 vaka görüldüğü ve 232 ölümün kayıtlara geçtiği belirtildi.


Raporda, 1989'dan bu yan toplamda 10 bin 984 kişide HIV tespit edildiği ve buna bağlı olarak 2 bin 86 kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çekildi.

Bangladeş'te devlet, HIV görülen kişilere ücretsiz tedavi imkanı sunuyor.


Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünyada yaklaşık 39 milyon kişi HIV taşıyor.




#HIV
#Bangladeş
#virüs
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