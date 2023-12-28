Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (DGHS), hazırladığı raporda, ülkedeki HIV vakalarına dair güncel verileri paylaştı.





Raporda, 2023'te tespit edilen 1276 HIV vakasının Bangladeş'te 1989'dan beri görülen en fazla vaka sayısı olduğu kaydedildi.









266 kişi öldü





HIV vaka sayısının artışta olduğu vurgulanan raporda, 2023'te 266 kişinin bu virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 2022'de ise 947 vaka görüldüğü ve 232 ölümün kayıtlara geçtiği belirtildi.





Raporda, 1989'dan bu yan toplamda 10 bin 984 kişide HIV tespit edildiği ve buna bağlı olarak 2 bin 86 kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çekildi.

Bangladeş'te devlet, HIV görülen kişilere ücretsiz tedavi imkanı sunuyor.





Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünyada yaklaşık 39 milyon kişi HIV taşıyor.











