Dünya 40 milyon tonluk keşif Kardeş ülke güzel haberi Yüzde 8 arttı diyerek duyurdu
ASYA

40 milyon tonluk keşif: Kardeş ülke güzel haberi 'Yüzde 8 arttı' diyerek duyurdu

Kazakistan'ın batısındaki Özen petrol sahasında 39,9 milyon ton rezerve sahip yeni petrol yataklarının keşfedildiği bildirildi. Söz konusu keşifle toplam petrol rezervinin yüzde 8 arttığı ifade edildi.

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Haber Merkezi AA
40 milyon tonluk keşif: Kardeş ülke güzel haberi Yüzde 8 arttı diyerek duyurdu
Kazakistan'da yaklaşık 40 milyon ton rezerve sahip yeni petrol yatakları keşfedildi.

Ulusal Petrol ve Doğal Gaz Şirketi KAZMUNAYGAZ'dan yapılan açıklamada, Özen petrol sahasında 2017'den beri ek sondaj çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

  • Açıklamada, çalışmalar kapsamında petrol sahasındaki 368 metrekarelik bir alanın üç boyutlu detaylandırılmış planının çıkartıldığı ve buna göre 39,9 milyon petrol rezervine sahip yeni petrol yataklarının keşfedildiği kaydedildi.

Böylece ülkenin en büyük petrol ve doğal gaz sahalarından olan Özen'de söz konusu keşifle toplam petrol rezervinin yüzde 8 arttığı ifade edilen açıklamada, "Şu anda yeni keşfi hesaba katma ve üretime sokma faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla petrol sahasını geliştirme projesi yapılıyor." ifadesi kullanıldı.

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