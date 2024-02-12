45 yıllık barış biter

Mısır'ın, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine işgalci güç İsrail tarafından kara harekatı düzenlenmesi durumunda İsrail-Mısır Barış Anlaşmasını askıya alabileceği belirtildi. Gazze’de şu ana kadar 28 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail’in “güvenli geçiş vereceğiz” iddiası Kahire yönetimi tarafından inandırıcı bulunmazken, Hamas müdahalenin esir takası müzakerelerini dinamitleyeceği uyarısında bulundu.

TEL AVİV’E UYARI GİTTİ

İsrail medyasına göre, Kahire yönetimi, Refah'a karadan girilmesi durumunda barış anlaşmasını askıya alacağını İsrail'e bildirdi. Habere göre, Mısır, sınırdaki savunma sistemini çitler, kameralar, gözetleme kuleleri ve sensörlerle güçlendirdi. Mısır'dan, daha önce yapılan açıklamalarda da Refah’a operasyonun ve Filistinlilerin bölgeden zorla göç ettirilmesinin “kırmızı çizgi” olduğu açıklanmıştı. İsrail-Mısır Barış Antlaşması, ABD'nin Washington şehrinde 26 Mart 1979 tarihinde, Camp David Sözleşmesinde alınan kararları takiben imzalandı.

'VAHİM SONUÇLARI OLUR'

Mısır, resmi uyarısını ise dün akşam saatlerinde yaptı. Mısır, Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklama ile, İsrail'i Refah'a askeri operasyon düzenlemesinin "vahim sonuçları" olacağı konusunda uyardı. Açıklamada, İsrail hükümetindeki üst düzey yetkililerin Refah kentine askeri operasyon yapılacağı yönündeki açıklamalarının kesin bir şekilde reddedildiği kaydedildi.

DOLAYLI YOLDAN DOĞRULADI

Mısır’ın mesajı sonrası işgalci gücün Kahire yönetimini ikna turlarına başladığı belirtildi. İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, hükümetin Refah'a düzenlemeyi planladığı kara saldırısı için Mısır'la görüşmeleri sürdürdüklerini bildirdi. İsrail hükümetinin, Mısır'ın Refah saldırısına ilişkin hassasiyetlerini ciddiye aldığını savunan Regev, "Refah operasyonuna ilişkin Mısır'la bir diyalog sürüyordu, anlaşmaya varabileceğimizi düşünüyorum" ifadesini kullandı.

GAZZE KASABI’NDAN TAHLİYE YALANI

Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise uluslararası tepkilerin ardından Refah kentine yönelik olası kara saldırısı öncesi kente sığınan yüz binlerce Filistinliye "güvenli geçiş" sağlanacağı yalanına başvurdu. Amerikan ABC News'e konuşan Netanyahu, İsrail saldırılarından kaçıp Refah'a sığınan 1 milyonu aşkın Gazzelinin tahliye edileceği yer ve güvenli geçişleri konusunda "ayrıntılı plan" üstünde çalıştıklarını savundu. Netanyahu, İsrail'in Refah’ı işgal etmemesi yönünde pek çok ülke ve kuruluştan yapılan çağrılara yönelik, "Hiçbir koşulda Refah'a girmememizi söyleyenler, aslında savaşı kaybedin diyorlar" ifadesini kullandı.

MÜZAKERELERİ DİNAMİTLER

Hamas da İsrail'in Refah'a olası kara saldırısının esir görüşmelerini dinamitleyeceğini belirtti. El-Aksa televizyonuna konuşan ve adı açıklanmayan üst düzey Hamas yetkilisi, İsrail ordusunun Refah kentine yönelik herhangi bir saldırısının, esir görüşmelerini dinamitleyeceği anlamına geldiğini söyleyen yetkili, "Netanyahu ve Nazi ordusu dört aydan fazla bir sürede başaramadığı şeyi, savaş ne kadar sürerse sürsün başaramayacak" dedi.







