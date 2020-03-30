Dünya 6-9 ayda aşıyı üretebiliriz Teknoloji TÜBİTAKın elinde bulunuyor
KORONAVİRÜS

6-9 ayda aşıyı üretebiliriz: Teknoloji TÜBİTAK'ın elinde bulunuyor

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, hayvansal aşı üreten çok modern tesislerinin bulunduğunu, bu tesislerde yapılacak küçük çaplı revizyonlarla beşeri aşı geliştirileceğini söyledi. Şahin, bu konuda çalışan kurumlarla işbirliği yapılmasıyla 6-9 ay içinde aşı üretileceğini dile getirdi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye, koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarına hız verdi. Türkiye’de üretilen hayvansal aşıların yüzde 25’ini üreten Selçuk Üniversitesi’nin Rektörü Mustafa Şahin, koronavirüs aşısı konusunda Yeni Şafak'a konuştu. Prof. Şahin, aşı konusunda Sağlık ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları ile çalışma yürüttüklerini belirterek "Aşı üretimi çok boyutlu bir süreç. Hem akademisyen hem de teknolojik alt yapının olması gerekiyor. Teknoloji TÜBİTAK'ın elinde var” dedi.

Mustafa Şahin

VİRÜSÜ İNCELEMEK İSTEDİK

Şahin, aşı üretimi için mevzuat ve yönetmelik değişikliği yetkisinin de Sağlık Bakanlığ’ında olduğunu belirterek, “Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, aşı üretimi ile ilgili tüm tarafları toplayarak etkin bir süreç yürütüyor” şeklinde konuştu. Aşı üretimi için virüs ve virüsün çoğaltılacak hücrelerinin gerekli olduğunu söyleyen Şahin, "Bu Sağlık Bakanlığının elinde ve yetkisinde. Hocalarımız virüsü incelemek için bakanlıktan talep istedi” şeklinde konuştu.

GEREKLİ TEKNOLOJİYE SAHİBİZ

Her iki bakanlığın yürüteceği ve üniversitelerin de dahil edileceği süreçle Türkiye’de kısa sürede koronavirüs aşısının üretileceğini dile getiren Şahin, "Türkiye 1950'li yıllarda aşı üretimi yapıyordu. Türkiye'de yeni tesisler kurulmadığı için insan aşısı üretecek modern tesis yok. Beşeri aşı üretecek modern bir tesisinin kurulması için süreç en az 4 yıl sürer. Ancak ülkemizde insan aşısı üretecek kalitede teknolojiye sahip hayvansal aşı üreten tesislerimiz var" ifadesini kullandı.

BİLİMSEL BİRİKİME SAHİBİZ

Hayvansal aşı üreten tesislerle Selçuk Üniversitesinin birlikte çalıştığını anımsatan Şahin, "Bu aşıların numuneleri ve prototiplerini geliştirip bu tesislere veriyoruz. Hayvansal aşı üretiminin yüzde 25'i laboratuarlarımızda gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla aşı üretimine oldukça hazırlıklı bir durumdayız. Akademisyen olarak yeterli bilimsel birikime sahibiz" dedi.

ENERJİ, GÜÇ VE KAYNAKLAR BİRLEŞTİRİLMELİ

Türkiye'de birlikte çalışma kültürünün oluşmamasından yakınan Şahin, "Üniversiteler ayrı ayrı birbirinden bağımsız iş yapıyor. Artık devletin güçlü eli altında bu yetkinliğe haiz olan kurumlar bir araya gelerek hem enerjilerini hem güçlerini hem de kaynaklarını birleştirerek kısa sürede beşeri aşı üretecek tesis yapımına başlanması gerekiyor" dedi.

ACİL ÇÖZÜM ÖNERİSİ

  • Koronovirüs sorununa acil çözüm önerisi sunan Şahin, “Aşı üretimi fabrikalarda oluyor ve belli tesislerde gerçekleşiyor. Aslında hayvansal aşı üretimi ile insan aşısı üretiminin süreçleri birbirinin aynısı. Çok bir değişiklik yok. Ülkemizde kurulmuş çok modern teknolojiye haiz hayvansal aşı üretimi yapan tesisler var. Bu tesislerde yapılacak küçük çaplı revizyonlarla beşeri aşı üretilebilir ve içinde bulunduğumuz sorun çözülebilir” şeklinde konuştu.


6-9 AYDA HAZIR OLUR

Fotoğraf: Arşiv

Gerekli düzenlemeler ve ülkemizde bu konuda çalışan kurumlarla iş birliği yapılması durumunda 6-9 ay içinde aşı üretebileceğinin altını çizen Şahin, bu virüsün aşısının üretilip şişelenmiş, test çalışmaları için piyasaya sürülmesi için hazır hale getirilmiş olabileceğini vurguladı.

TEK ELDEN YÜRÜTÜLMELİ

  • “Bu işte bizde gönüllüyüz” diyen Şahin, “Elimizi taşın altına koymak istediğimizi yetkililere bildirdik. İki bakanlığın yürüttüğü süreçlerinin içerisindeyiz. Türkiye hem aşı hem de ilaç üretimi ile yetkinlikleri çok üst düzeyde. Bu konuda bir engel yok ve yapabilecek durumdayız. Fakat artık devletin tek elden yürütmesi gerekiyor. Bir musibet bin nasihattan evladır. Bu yaşadığımız musibet bu soruna çözüm üretme noktasında güçlü bir adım atılmasına neden olacak” dedi.

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