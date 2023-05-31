|
Dünya

9 günlük görev sona erdi: Astronotlar dünyaya döndü

ABD merkezli Axiom Space firmasının Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürdüğü astronotlar dünyaya döndü. 4 kişilik mürettebatın içinde Suudi Arabistan'ın ilk kadın astronotu da yer alıyor.

10:04 . 31/05/2023 mercredi
Diğer
ABD merkezli Axiom Space firmasının Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürdüğü astronotlar dünyaya döndü.

ABD merkezli Axiom Space firmasının Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürdüğü astronotlar dünyaya döndü.

ABD merkezli Axiom Space firmasının Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürdüğü astronotlar dünyaya döndü.


Astronotları taşıyan kapsül Türkiye saatiyle sabah 6'da Florida sahiline indi.


Uzay görevine eski NASA astronotu Peggy Whitson önderlik etti.


Diğer mürettebat ise Amerikalı pilot John Shoffner, Suudi Arabistanlı astronot Ali el-Karni ve Suudi Arabistanlı bilim insanı Rayyana Barnavi'den oluşuyor.


Kanser üzerine çalışan ve uzaya giden ilk Suudi Arabistanlı kadın olan Barnavi, uzay istasyonunda da meme kanseri üzerine bilimsel çalışmalar gerçekleştirdi.


#ABD
#Uzay
#NASA
il y a 21 minutes
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fenerbahçe’ye galibiyet yetmedi