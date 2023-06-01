9 trilyon dolara hükmediyorlar: ABD şirketleri yabancı CEO’lara emanet

Küresel ekonomi piramidinin 27 trilyon dolar bütçesiyle tepesinde yer alan ABD’nin parası, yabancı uyruklu CEO’lara emanet. Ülke bütçesinin 3’te 1 oranına tekabül eden 9 trilyon dolar değerindeki şirketler, yabancı uyruklu kişiler tarafından yönetiliyor. ABD’nin teknoloji firmalarında Hint kökenli CEO’ların söz sahibi olması dikkat çekiyor. Diğer yandan Malezya, İngiltere, Almanya, Polonya kökenli çok sayıda iş insanının ortak özelliği, çocuk yaşta ABD’ye göç ederek eğitimini burada tamamlaması. İşte onlardan öne çıkanlar.

MICROSOFT-SATYA NADELA

Satya Nadella 2,46 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip olan Microsoft’un yöneticilik görevini yürütyor. Nadella, Microsoft’a katılmadan önce bilgisayar, yazılım ve bilgi teknolojisi hizmetleri satan Sun Microsystems şirketinde çalıştı. 2000 yılında, Microsoft Central’ın Başkan Yardımcısı olarak ilk yönetici rolünü üstlendi. Hindistanlı yönetici, Steve Ballmer’ın istifa etmeye karar vermesinin ardından, Bill Gates’in talimatıyla 4 Şubat 2014’te CEO olarak Microsoft’un dizginlerini devraldı. 3 çocuk babası Nadella’nın serveti ise 320

milyon dolar.

NVIDIA-JENSEN HUANG

Jensen Huang, bilgisayar ve bilgisayar oyunları üreticisi NVIDIA Corporation’ın kurucu ortağı ve CEO’su olarak görev yapıyor. Elektrik mühendisi olan Huang, 17 Şubat 1963 yılında Tayvan’da doğdu. Huang ve ailesi Los Altos, Kaliforniya’da yaşamaktadır. Tayvan asıllı girişimci ailesi ile birlikte henüz daha dokuz yaşındayken Tayvan’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne göç etti. 1993 yılına gelindiğinde ise 30’uncu yaşını dolduran Jensen Huang, NVIDIA şirketini kurdu

ALPHABET-SUNDAR PICHAI

Alphabet şirketi adı altında yeniden yapılanan Google’ın CEO’su Sundar Pichai, Hindistan’ın Chennai şehrinde 12 Temmuz 1972 tarihinde doğdu. 2 odalı küçük bir evde yaşayan Pichai, Hindistan Teknoloji Enstitüsü’nde (IIT) metalurji mühendisliği eğitimi aldı. Kendi imkanlarıyla başvurduğu Stanford Üniversitesi’nden burs kazandı ama ABD’ye gidecek yol parası bile yoktu. Babasının çektiği kredi ile ABD’nin yolunu tuttu. 2004 yılının nisan ayında Google’da çalışmaya başladı. Kısa sürede Chrome, Google Maps, YouTube, Gmail ve ardından Android’in başına geçti. Google’a başladığı 2004 yılından 11 yıl sonra ise, 1,88 triltyon dolarlık şirketin başına geçti.

TESLA/TWITTER/SPCACEX- ELON MUSK

Dünyanın en zengin 3 kişisinden biri olan mühendis, mucit, yatırımcı, girişimci Elon Musk 28 Haziran 1971 tarihinde Güney Afrika’da doğdu. Kanadalı bir annesi ve Güney Afrikalı bir babası olan Musk, 1988’de Kanada pasaportu aldıktan sonra zorunlu askerlik hizmeti olduğu için Güney Afrika’yı terk ederek ABD’ye göçtü. Musk, kendi kendine yazılım programlayıp kodlamayı öğrendi. 12 yaşındayken kendi yazdığı Blastar adındaki uzay oyununu yaklaşık 500 dolara satıp ilk parasını kazandı. 1995’te çevrimiçi gazetelere haritalar ve iş rehberleri sağlayan Zip2 şirketini kurdu. 1999’da Zip2’yi bilgisayar üreticisi Compaq’a 307 milyon dolara sattı. Kariyerinde çok sayıda başarısı bulunan Musk, 41 milyar dolarlık Twitter, 630,33 milyar dolarlık Tesla, ve 137 milyar dolarlık SpaceX’in sahibi konumunda bulunuyor.

IBM-ARWIND KRISHNA

Arwint Krishna 1962 yılında doğdu, 1991’de Urbana Champaign’deki Illinois Üniversitesi’nden elektrik mühendisliği alanında doktora derecesi almak üzere ABD’nin yolunu tuttu. 1990 yılında IBM’de çalışmaya başladı. 2015 yılında IBM’de kıdemli başkan yardımcılığına terfi etti. 2020 yılında ise 105 milyar dolarlık şirketin CEO’luk görevini üstlendi. Açılımı Uluslararası İş Makineleri (International Bussines Machines), 108 senelik tarihi ile Amerika’nın köklü teknoloji firmalarından biri olarak dikkat çekiyor.

ADOBE-SHANTANU NAREYEN

Grafik ve video işleme alanında dünyada rakipsiz konumdaki Adobe şirketinin başında da yine bir Hindistan göçmeni Shantanu Narayen bulunuyor. 190 milyar dolarlık şirketi yöneten Narayen, 1963 yılında Hindistan’ın Haydarabad eyaletinde doğdu Nareyen, lisansını Hindistan’da Osmania Üniversitesi’nde yaptı. Apple ve Silicon Graphics’te ürün geliştirme görevlerinde bulundu. Üniversite eğitimi için geldiği ABD’de kariyer basamaklarını hızla tırmanan Narayen, 1998 yılında girdiği Adobe’da 2007 yılından beri CEO’luk görevini yürütüyor.

DARIUS ADAMCZY-HONEYWELL