AB: AP'deki yolsuzluk iddiaları çok ciddi ve endişe verici

Von der Leyen, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ile Avrupa'da gelecek yıl gaz sıkıntısı olmaması için alınması gereken önlemleri değerlendirdikleri basın toplantısında, AP Başkan Yardımcısı Eva Kaili hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla ilgili soruları yanıtladı.

"Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı hakkındaki iddialar son derece endişe vericidir ve çok ciddidir. Bu, insanların kurumlarımıza olan güveniyle ilgili bir meseledir." diyen von der Leyen, bu güvenin en yüksek etik standartları gerektirdiğini vurguladı.

Von der Leyen, AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Adalet Divanı, AB Sayıştayı gibi tüm AB kurumlarını kapsayan bir etik kuruluş oluşturulmasını martta teklif ettiğini hatırlatarak tüm AB kurumlarının şeffaf şekilde aynı etik kurallara uyması gerektiğini dile getirdi.

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"AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas'ın Katar'daki Dünya Kupası ile ilgili açıklamalarının arkasında mısınız? Tüm Komisyon üyelerinin Katar'a ziyaretleriyle ilgili iç soruşturma yapıyor musunuz?" sorusu yöneltilen von der Leyen, Katar ile birçok küresel ve bölgesel konuda işbirliği yaptıklarını hatırlattı.

Rusya'ya enerji bağımlılığından kurtulmak için Katar ile doğal gaz alımında işbirliği yaptıklarına değinen von der Leyen, insan hakları konularında seslerini yükseltmeye devam edeceklerini, çalışma hayatıyla ilgili Katar'ın yaptığı reformlar konusunda Uluslararası Çalışma Örgütü ile işbirliği içinde olduklarını ifade etti.

Von der Leyen, AB Komisyonu üyelerinin tüm görüşme ve ziyaretlerinin şeffaf olduğunu söylemekle yetindi.

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Avrupa Parlamentosu'nda rüşvet iddiası

Belçika Federal Savcılığı, ismi verilmeyen bir Körfez ülkesinin birkaç aydır AP'nin kararlarını etkilemek amacıyla AP'de stratejik konumdaki kişilere büyük miktarda nakit para verdiği, maddi değeri yüksek hediyeler teklif ettiği şüphesiyle soruşturma açıldığını 9 Aralık'ta duyurmuştu.

Belçika polisinin Eva Kaili ile 5 kişinin evlerinde yaptığı aramalarda toplam 600 bin avro değerinde nakit, bilgisayar ekipmanı ve cep telefonu ele geçirildiği ifade edilmişti.

Basında çıkan haberlerde Eva Kaili ve bazı parlamenterlerin, AP'nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere Katar'dan rüşvet aldığı iddia edilmiş, Kaili dahil 4 kişinin "yolsuzluk soruşturması" kapsamında gözaltına alındığı bildirilmişti.

Kaili ile AP'deki Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı'nın (SD) eski İtalyan milletvekili ve İtalyan Articulo Uno Partisi Üyesi Pier-Antonio Panzeri, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri Luca Visentini ve SD grubundan asistan Francesco Giorgi gözaltına alınanlar arasında yer alıyordu.

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Katar iddiaları reddetti

Katar ise Avrupa Parlamentosunun bazı ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek için stratejik konumdaki kişilere rüşvet verdiği yönündeki iddiaları yalanlamıştı.

Katar Avrupa Birliği Misyonundan yapılan açıklamada, "Basında haberleri çıkan bazı kişilere yönelik suçlamalarla Katar'ın ilişkilendirilme çabalarının kesin bir dille reddedildiği" belirtilmiş, Katar devletinin birtakım iddialarla ilişkilendirildiği bu haberlerin asılsız olduğu ifade edilmişti.

Açıklamada, Katar'ın uluslararası hukuka ve devletler arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallara tam uyum içinde ve kurumsal ilişkiler yoluyla diplomatik olarak çalışmalarını yürüttüğü kaydedilmişti.

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