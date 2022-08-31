Dünya AB Azerbaycan Ermenistan barış anlaşması için çabaları hızlandırmakta anlaştı
AVRUPA

AB: Azerbaycan Ermenistan barış anlaşması için çabaları hızlandırmakta anlaştı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, son üçlü görüşmeden bu yana Azerbaycan ve Ermenistan'ın epeyce ilerleme kaydettiğini, barış anlaşması konusunda sonuç alabilmek için çalışmaları hızlandırmayı kabul ettiklerini bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
AB: Azerbaycan Ermenistan barış anlaşması için çabaları hızlandırmakta anlaştı
Arşiv.

Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın dördüncü kez Brüksel'de bir araya gelmesinin ardından yaptığı açıklamada Güney Kafkasya'daki son gelişmeler ve AB ile iki ülke arasındaki ilişkilere odaklanıldığını belirtti.

"Son görüşmemizde varılan anlaşmaları ileriye taşımak için epeyce adım atıldığını görmek olumlu." ifadesini kullanan Michel, şöyle devam etti:

"Bugün, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkileri düzenleyen barış anlaşmasında ilerleme sağlanması için esaslı çalışmaları hızlandırmayı kabul ettik ve dışişleri bakanlarını taslak metinler üzerinde çalışmak üzere bir ay içinde bir araya gelmekle görevlendirdik."

İnsani konular

  • Michel, mayın temizleme, tutuklular ve kayıp kişilerin akıbeti de dahil olmak üzere insani konular hakkında da ayrıntılı bir tartışma yapıldığını, "Azerbaycan'a daha fazla Ermeni tutuklunun serbest bırakılmasının önemini vurguladığını" belirtti.

Sınır sorunları

Sınır komisyonlarının bir sonraki toplantısının kasımda Brüksel'de yapılması konusunda anlaşıldığını ifade eden Michel, ulaşımla ilgili sınırlamaların da kaldırılmasıyla ilgili görüştüklerini aktardı.

Kasım sonuna kadar tekrar bu formatta buluşmak üzere anlaştıklarını dile getiren Michel, şunları kaydetti:

"AB, uzun vadeli sürdürülebilir bir barışa yönelik desteğini daha da artırmaya hazırdır. AB ayrıca, her iki ülkenin ve halklarının yararına ekonomik kalkınmanın ilerlemesi için baskı yapmaya devam edecektir."

Brüksel'deki üçlü görüşmeler

  • Liderler Brüksel'deki ilk görüşmelerini 14 Aralık 2021'de yapmıştı.
  • 7 Nisan'daki ikinci görüşmeden sonra Michel, olası bir barış anlaşması hazırlamak amacıyla somut bir süreç başlatmaya karar verdiklerini duyurmuştu.
  • Aliyev ile Paşinyan, son olarak 22 Mayıs'ta Brüksel'de üçlü toplantıda bir araya gelmişti. Liderler, sınır komisyonlarının ilk ortak toplantısının yapılmasında, ulaşım bağlantıları konusundaki engelin kaldırılması için çalışılmasında, olası barış anlaşmasına ilişkin görüşmeleri ilerletme konusunda anlaşmıştı.
  • 3 Ağustos'ta Karabağ'da geçici olarak Rus unsurların kontrolünde olan bölgelerde bulunan yasa dışı Ermeni güçlerinin terör ve sabotaj eylemi sonucu Azerbaycanlı askerin şehit olması üzerine Azerbaycan ordusu operasyon düzenlemişti.

AB dışişleri bakanlarından yeni yaptırım hamlesi: Rus altınına yasak yolda
DÜNYA
AB dışişleri bakanlarından yeni yaptırım hamlesi: Rus altınına yasak yolda
Hayırlı olsun

'Hayırlı olsun'

Deniz Harp Okulu Camisi dualarla açıldı.
Acı haber herkesi ağlattı

Acı haber herkesi ağlattı

Otomobil takla attı, camdan fırlayan tıp öğrencisi hayatını kaybetti.
Selçuk Bayraktar TVNETte

Selçuk Bayraktar TVNET'te

'Kızılelma uçmadan önce milletinin elini öpüyor.'

​'Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım.'

​İki gün önce evlenmişlerdi, üç kişiden biri hayatını kaybetti.

​Erdoğan: Ege'de taciz yaparak huzursuzluk çıkaranlar sadece maşadır.

​Gökbey ATAK ve Türk Yıldızları hayran bıraktı.
Ayçiçeği üretimi yüzde 400 arttı: Market fiyatlarına yansıyacak
Ekonomi

Ayçiçeği üretimi yüzde 400 arttı: Market fiyatlarına yansıyacak

Sivas’ta geçmiş yıllarda yaklaşık 20 bin dönüm alana ekilen ayçiçeği 2022 yılında kapasitesini artırarak 134 bin 500 dönüm alana ekildi. Çiftçilerin yağlık ve çerezlik ayçiçeğine yönelmesiyle 134 bin 500 dönüm alanda ekili olan ayçiçeğinden 45 bin ton ve üzeri rekolte bekleniyor. Başkan Çetindağ, devlet tarafından desteklerin ve fiyatların yüksek tutulması halinde gelecek yıllarda üreticilerin kapasitelerini daha da arttıracağını söyledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli: Türkiye ekonomisi yüksek büyüme trendini istikrarlı bir şekilde sürdürmektedir
Gündem

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli: Türkiye ekonomisi yüksek büyüme trendini istikrarlı bir şekilde sürdürmektedir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, ikinci çeyrek büyüme rakamlarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Canikli, 'Ekonomide, teorisi ve pratiği olmayan kısa vadeli yeni bir denklem oluşturulmuş, yüksek oranlı enflasyona rağmen güçlü büyüme performansı kesintiye uğramamış ve gelir dağılımında dar gelirli gruplar aleyhine bir bozulma yaşanmamıştır.' ifadelerini kullandı.
TEKNOFEST KARADENİZ heyecanı ikinci gününde devam ediyor: Gökbey ATAK ve Türk Yıldızları hayran bıraktı
Gündem

TEKNOFEST KARADENİZ heyecanı ikinci gününde devam ediyor: Gökbey ATAK ve Türk Yıldızları hayran bıraktı

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Samsun'da törenle dün ziyarete açıldı. TEKNOFEST Karadeniz'in ikinci gününde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif helikopterleri ile T-625 Gökbey helikopteri gösteri uçuşu yaptı. Türk Yıldızları alan tanıma uçuşu gerçekleştirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.