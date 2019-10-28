AB, İngiltere'nin Brexit'i 31 Ocak 2020'ye kadar erteleme talebini kabul etti

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Küçükçekmece’nin ağzı bir kilometre açılacak: Kanal İstanbul 7 yılda tamamlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kanal İstanbul Projesi için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), Raporunu açıkladı. 45 kilometrelik kanalın 18,5 kilometresi Küçükçekmece Gölü ve Sazlıdere Barajından geçecek. 7 yılda tamamlanacak olan Kanalın proje maliyeti 75 milyar TL olarak hesaplandı. Kanalın yapımı ile birlikte Küçükçekmece Gölü’nü Marmara Denizi’nden ayıran köprü durumundaki kara parçası yaklaşık bir kilometre açılacak.