AB Konseyi Başkanı Michel'den genişleme mesajı: Artık zamanı geldi

Slovenya'daki Bled Stratejik Forumu'nda konuşma yapan Michel, AB'nin genişlemesine değindi.
Slovenya'daki Bled Stratejik Forumu'nda konuşma yapan Michel, AB'nin genişlemesine değindi.
"Belirsizliklerden kurtulma, zorluklarla dürüstçe ve açıklıkla yüzleşme zamanı gelmiştir." diyen Michel, Batı Balkanlar'a 20 yıl önce AB perspektifi sunulduğunu hatırlattı.
Michel, "Yavaşlık hem bölgedeki hem de AB'deki birçoklarını hayal kırıklığına uğratmıştır. AB'nin sözlerini tutması gerektiğini söyleyen Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a katılıyorum." diye konuştu.
Rusya ile savaşan Ukrayna'ya da değinen Michel, Haziran 2022'de Moldova ve Ukrayna'ya AB adaylık statüsü verildiğini hatırlatarak şöyle devam etti:
Yeni katılanlar, diğerlerinin girişini engellemesin
Michel, AB'nin "müstakbel üyelerinin" kendi aralarındaki sorunları çözmesi gerektiği mesajını da verdi.
Sırbistan ve Kosova gibi ülkelerin ismini vermeden "Geçmişteki anlaşmazlıkların AB içine taşınmadığından emin olmalıyız." diyen Michel, başka ülkelerin veya komşuların katılımlarının AB'ye giren ülkeler tarafından engellenmemesi gerektiğini vurguladı.
Michel, "AB'ye yeni katılan ülkelerin gelecekteki üyelerin girişini engellememesi için AB anlaşmalarına 'güven maddesi' eklenebilir." önerisinde bulundu.
"Alıcı" ülkeler "verici" olacak
Mevcut AB üyelerine seslenerek AB'nin genişlemesinin kolay olmayacağına işaret eden Michel, olası genişlemeden sonra AB bütçesi üzerinde çalışmak gerekeceğini söyledi.
Michel, konuşmasından sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da 14-15 Aralık'taki AB Liderler Zirvesi öncesinde AB-Batı Balkanlar Zirvesini toplayacağını duyurdu.
AB'ye aday ülke sayısı 7
AB'nin tarihindeki en büyük genişleme dalgasında Çek Cumhuriyeti, Estonya, GKRY, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya, Birliğe katılmıştı. 2007'de, Bulgaristan ve Romanya'nın katılımıyla AB'nin üye sayısı 27'ye çıktı. 2013 yılında Hırvatistan'ın katılımıyla AB üye sayısı 28'e ulaştı. İngiltere'nin 2020'de ayrılmasıyla sayı 27'ye düştü.
Bosna Hersek, Gürcistan ve Kosova ise potansiyel aday ülkeleri oluşturuyor.