Dünya AB ülkeleri anlaştı Benzinli ve dizel otomobiller 2035te yasaklanıyor
AVRUPA

AB ülkeleri anlaştı: Benzinli ve dizel otomobiller 2035'te yasaklanıyor

AB kurumları, yeni benzinli ve dizel otomobillerin satışlarının 2035'ten itibaren yasaklanması konusunda mutabakata vardı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
AB ülkeleri anlaştı: Benzinli ve dizel otomobiller 2035te yasaklanıyor
Arşiv

Avrupa'da otomobil sektörünü yakından ilgilendiren emisyon konusundaki yeni çalışmalar hayata geçiriliyor. Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP) ile üye ülkeler arasında, taşıtlara yeni karbon emisyon standartları getirecek düzenlemeye ilişkin yapılan müzakerelerde uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Otomobiller 2035'ten sonra sıfır emisyonlu olacak

Buna göre, AB üyesi ülkelerde 2035'ten itibaren satılacak yeni bütün otomobil ve hafif ticari araçların sıfır emisyonlu olması gerekecek. Otomobil üreticileri, 2035'e kadar karbon emisyonlarını yüzde 100 azaltacak. Böylece, AB ülkelerinde söz konusu tarihten itibaren benzinli ve dizel de dahil içten yanmalı motora sahip yeni otomobil satışı yapılamayacak.

2030'da yüzde 50 olacak

2030 yılı emisyon düşürme hedefi de otomobiller için yüzde 55, kamyonetler için de yüzde 50 olacak.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AP ve AB Konseyi arasında 2035 itibarıyla sıfır emisyonlu yeni otomobil satışları konusunda bugün sağlanan siyasi anlaşma, 2030 iklim hedefimize ulaşmak için çok önemli bir dönüm noktasıdır." ifadesini kullandı.

2050'de sıfır emisyon hedefi

AB, 2050'ye kadar bütün sektörlerin ve araçların sıfır emisyonlu olmasını hedefliyor. Düzenleme, bu aşamadan sonra resmen onaylanmasının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek. Söz konusu düzenleme, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın bir parçası olan ve emisyonları 2030'a kadar en az yüzde 55 azaltmayı hedefleyen "55'e Uyum" paketinde yer alan teklifler arasında yer alıyordu.

Hedef yeni keşif

Hedef yeni keşif

Fatih sondaj gemisi Çaycuma-1 kuyusunda.
İmzayı attı

İmzayı attı

​Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi resmen başladı.
Bu kararlılıkla döviz stoku erir

​Bankalardaki mevduat dağılımı TL lehine hızla değişiyor.

Milli İHA ve Milli Muharip Uçak'ta kullanılacak.

​Balıkesir'de 11 milyon zeytin ağacının serüveni başladı.

Herkesin gözü önünde çaldı: Saatler sonra fark edildi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde büyük bir değişim ve dönüşüme imza atıldı.

​Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan vizyon belgesini bugün açıklıyor.
Sanayi sitesinde patlama

Sanayi sitesinde patlama

​Ekipler harekete geçti: Ölü ve yaralılar var.

Fincancı ve merkez yönetimin görevden alınması için davaname hazırlandı.

​İzmir'de depremzedeler için 2 yılda 2 bin 245 konut yapıldı.

ABD'den Rusya'ya sert uyarı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.