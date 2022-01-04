Dünya ABD 2030da çökecek Kanadalı Profesör Thomas Homer-Dixon Amerika için felaket senaryosu çizdi
AMERİKA

ABD 2030'da çökecek: Kanadalı Profesör Thomas Homer-Dixon Amerika için felaket senaryosu çizdi

Kanadalı Profesör Thomas Homer-Dixon, ‘Globe and Mail’ gazetesi için kaleme aldığı yazıda, Amerika için felaket senaryosu çizdi. Homer-Dixon’a göre 2025’te Amerikan demokrasisi çökecek ve iç savaşa varabilecek sonuçlar doğuracak. En geç 2030’da da Washington’da sağcı diktatoryal bir yönetim kurulacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​ABD 2030da çökecek: Kanadalı Profesör Thomas Homer-Dixon Amerika için felaket senaryosu çizdi ​ ​
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ABD’de 3 Kasım 2020 seçimleri ve 6 Ocak 2021 Kongre Baskını sonucunda yaşananlar, ülke demokrasinin ve siyasi istikrarın geleceğine ilişkin endişeleri katlayarak artırdı.

Son olarak Kanada’daki Royal Roads Üniversitesi’nde Cascade Enstitüsü İcra Direktörü ve British Clumbia Üniversitesi üyesi Thomas Homer-Dixon, uyarı niteliğinde bir yazı kaleme aldı.

Kanadalı profesör Thomas Homer-Dixon
Globe and Mail gazetesi için kaleme aldığı yazıda, “ABD’nin 2030 yılında sağcı bir diktatörlüğün yönetiminde” olabileceği tahmininde bulundu. Profesör Homer-Dixon, ülkesine de “güneyimizden büyük bir fırtına yaklaşıyor” diye seslenerek, Amerikan demokrasisinin çöküşüne karşı hazırlıklı olmaya davet etti.

2024 BAŞKANLIK SEÇİMLERİ

Yazıda, 2024 yılında eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yeniden başkanlık adayı olmasına ve seçimlerde 3 Kasım 2020 sonrasında yaşananlara benzer bir sürece girilmesi halinde, seçim sonuçlarının Cumhuriyetçi yönetimlerin elinde bulunan eyaletler tarafından kabul edilmemesiyle ülkenin bir siyasi krize savrulması senaryonun çıkış noktası olarak gösterildi.

6 Ocak 2021 baskını sonrasında ABD Kongresi çelik duvarlar ve binlerce asker tarafından korumaya alınmıştı.
6 Ocak 2021 baskını sonrasında ABD Kongresi çelik duvarlar ve binlerce asker tarafından korumaya alınmıştı.

İSTİKRARSIZLIK VE İÇ SAVAŞ

Kanadalı profesör, 2014 yılında kimsenin Donald Trump’ın ABD Başkanı olacağını tahmin etmediğine de işaret ederek, 2025 yılında Amerikan demokrasisinin çöküşü, beraberinde iç siyasi istikrarsızlığa ve iç savaşa varabilecek neticeler doğuracağını kaydetti. En geç 2030’da ise Washington’da bir sağcı diktatoryal yönetimin kurulacağı senaryosunu paylaştı.

GENERALLERDEN BENZER SENARYO

Geçen aralık ayında Amerikan Washington Post gazetesinde, üç emekli general tarafından kaleme alınan ortak bir yazıda da benzer bir uyarıda bulunulmuştu. Yazıda, ülkedeki son başkanlık seçiminin ardından ordunun partizanlaştığı, emir komuta zincirinin bölündüğü belirtilmiş ve 2021 seçimlerdin ordu içinde yaşanacak bir kalkışmayla darbenin tetiklenebileceği savunulmuştur.

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