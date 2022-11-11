ABD Başkanı Biden: 2024’te adaylık niyetindeyim

ABD Başkanı Joe Biden şu anki tabloya göre Demokrat Parti’nin kayıplarının beklendiği kadar çok olmadığı ve Cumhuriyetçiler’in de beklendiği kadar güçlü bir sonuç alamadığı ara seçim sonuçlarını değerlendirdi. Seçim gününü Amerika ve demokrasi için iyi bir gün olarak niteleyen Biden, "Demokratlar için güçlü bir geceydi" dedi ancak seçmenin net bir mesaj verdiğinin de altını çizdi. Başkan Joe Biden Beyaz Saray’da düzenlediği ve basın mensuplarından soru aldığı basın toplantısında ara seçim sonuçlarını değerlendirdi. Seçim günü Amerikalılar’ın oylarıyla tercihlerini ortaya koyduklarını söyleyen ABD Başkanı, seçmenin net bir mesaj verdiğini, hala tepkili olduğunu gösterdiğini belirtti.

Cumhuriyetçiler’le birilkte çalışma sözü veren Demokrat Başkan, ara seçimlerde Demokratlar’ın beklenmedik şekilde güçlü performans göstermesinin seçmenin Biden yönetiminin ilk iki yılına verdiği onayı gösterdiğini söyledi.

YENİDEN ADAY OLACAK MI?

CNN Türk'ün haberine göre; Yaklaşık 1 saat süren basın toplantısında ABD Başkanı’na ara seçimden çıkan sonuçlara bakarak 2024’te yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olup olmayacağı konusunda ne zaman karar vereceği soruldu.

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Eşi Jill Biden’la birlikte ara seçim sonuçlarından bağımsız olarak niyetlerinin bir sonraki seçimlerde aday olmak olduğunu söyledi. "Daha yeni başlıyoruz" diyen Başkan Biden, "Bu en nihayetinde ailenin alacağı bir karar" ifadesini kullandı.

Şükran Günü ve Noel arasındaki dönemde aile içinde bu konuyu ele alacaklarını söyleyen Biden, “Tahminen gelecek yıl başlarında karar vereceğim” şeklinde konuştu.

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'ANKET VERİLERİ KARARIMI ETKİLEMİYOR'

Başkan Biden’a çoğu Demokrat seçmenin 2024’te kendisinin aday olmasına sıcak bakmadığı yönündeki anket verileri ve bu verilerin 2024 seçimlerinde adaylık konusundaki karar alma sürecini nasıl etkilediği soruldu.

Biden anket verilerinin kararını etkilemediğini belirtti. Bu şekilde düşünen seçmenlere mesajının ne olacağının sorulması üzerine de, “Beni izleyin” yanıtını verdi.

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Başkan Biden’a eski Başkan Donald Trump ve Florida’da bu yılki ara seçimlerde yeniden vali seçilen Cumhuriyetçi Ron deSantis’ten hangisinin daha sıkı bir rakip olacağını düşündüğü soruldu. Biden soruyu “Birbirlerine karşı mücadele ettiklerini izlemek keyifli olurdu” sözleriyle yanıtladı.

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'EKONOMİDE YUMUŞAK İNİŞ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Basın toplantısında Amerika’da seçmenin kaygılarından biri olan ekonomi ve enflasyon konusu da gündeme geldi. Başkan Biden ABD ekonomisinin yumuşak bir iniş yapacağını ve resesyon yaşamayacağını düşündüğünü söyledi.