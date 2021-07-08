Dünya ABD Başkanı Biden çekilme tarihini öne çekti Afganistandaki askeri misyonumuz 31 Ağustosta sona eriyor
AMERİKA

ABD Başkanı Biden 'çekilme' tarihini öne çekti: Afganistan'daki askeri misyonumuz 31 Ağustos'ta sona eriyor

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "Afganistan'a ne yapmak için gittiysek onu yaptık. Hedeflerimize ulaştık. Geleceklerine karar verme hakkı Afgan halkının. Buradaki askeri misyonumuz 31 Ağustos'ta sona erecek" dedi. Biden, geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklamada, çekilmenin 11 Eylül 2021'de tamamlanacağını ifade etmişti.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Biden çekilme tarihini öne çekti: Afganistandaki askeri misyonumuz 31 Ağustosta sona eriyor
ABD Başkanı Joe Biden

11 Eylül 2001 tarihinde New York'ta bulunan Dünya Ticaret Merkezi'ne düzenlenen saldırıların ardından Afganistan'ı işgal eden ABD, Başkan Joe Biden'ın kararıyla ülkeden çekilme kararı aldı.

ABD yönetimi, Taliban ile 29 Şubat 2020'de anlaşmaya yaparak ve 1 Mayıs 2021'de Afganistan'dan tamamen çekileceği konusunda mutabık kalmıştı.

Ancak Biden yönetimi, 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'e kadar tamamen çekilmiş olacaklarını açıklamıştı.

Biden bir kez daha tarih verdi: 31 Ağustos'ta askeri misyonumuz sona erecek

Konuya ilişkin basın mensuplarına yeni bir açıklama yapan ABD Başkanı Biden, söz konusu tarihi bir kez daha öne çektiğini vurgulayarak, "Afganistan’a ne yapmak için gittiysek onu yaptık. 11 Eylül’de bize saldıran teröristi bulduk. Ayrıca Afganistan'ın bir terör üssü olmasını engelleyerek hedeflerimize ulaştık. 31 Ağustos'ta askeri misyonumuz sona eriyor." dedi.

Afganistan'a bir ülke kurmak için gitmediklerini ifade eden Biden, "Geleceklerine karar verme hakkı Afgan halkının. Afgan ordusuna finansman ve silah sağlamaya devam edeceğiz. Bu savaşı sonsuza kadar sürdürmenin ABD’nin ulusal güvenlik çıkarına olmadığına karar verdim. Kalmamız gerektiğini söyleyenler var. Daha kaç bin Amerikalıyı riske atalım? Yeni bir nesil Amerikalıyı daha oraya göndermeyeceğim." şeklinde konuştu.

Taliban'a karşı Afganistan ordusuna güvendiğini de belirten Biden, ABD'nin çekilmesinden sonraki sürece ilişkin ise "Afganistan'da bütün ülkeyi kontrol eden tek bir hükümetin olma olasılığı çok düşük." ifadesini kullandı.

Yüzde 90'ı çekildi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına (CENTCOM) göre, Amerikan kuvvetlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin yüzde 90'dan fazlası tamamlanmış durumda.

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