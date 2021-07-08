Dünya Beyaz Saraydan Afganistan işgali itirafı Bu askeri olarak kazanılmamış bir savaş
AMERİKA

Beyaz Saray'dan 'Afganistan işgali' itirafı: Bu askeri olarak kazanılmamış bir savaş

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Afganistan'daki ABD askeri unsurlarının geri çekilmesine ilişkin açıklama yaptı. İşgale son vermeleri nedeniyle 'bir zafer ilanı' yapmayacaklarını ifade eden Psaki, "Afganistan'dan çekilme kararını almamış olsaydık sonuçları çok daha ağır olurdu. Bu, 20 yıllık askeri olarak kazanılamamış bir savaş" dedi.

Haber Merkezi AA
Beyaz Saraydan Afganistan işgali itirafı: Bu askeri olarak kazanılmamış bir savaş
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Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Psaki, ABD ordusu ile Afganistan'ın işgalinden bu yana çalışmış olan çoğunluğu tercümanlardan oluşan Afganların özel vize süreçlerine hız verdiklerini söyledi.

Psaki, "Kongre ile de yakın çalışıyoruz bu konuda. Binlerce Afganı aileleri ile birlikte ülke dışına çıkarmak üzere bir planlama yaptık. Bu planlamada ABD'deki bazı askeri üsler ve üçüncü ülkeler belirledik. Askerlerimiz tamamen çekilmeden bu Afganlar üçüncü ülkelere taşınacak." diye konuştu.

Hangi ülkelerden bahsettiği konusunda detay vermeyen Psaki, bu taşınma sürecinin ise ağustos itibariyle başlayacağını kaydetti.

ABD'nin Pasifik'teki Guam adası dahil, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'ın da Afganların geçici olarak götürüleceği ülkeler olduğu iddia ediliyor.

"Bu, 20 yıllık askeri olarak kazanılamamış bir savaş"

ABD'nin çekilmesinden sonra Afganistan'daki durumun oldukça zor olacağını zaten beklediklerini dile getiren Psaki, "Bugün aldığımız kararı (Afganistan'dan çekilme) almamış olsaydık sonuçları çok daha ağır olurdu." diye konuştu.

Psaki, Afganistan savaşı için bir zafer ilanı yapmayacaklarını vurgulayarak, "Bu, 20 yıllık askeri olarak kazanılamamış bir savaş." ifadelerini kullandı.

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