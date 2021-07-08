Bakan Akar ABD'li mevkidaşıyla Kabil Havalimanı'nı görüştü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Bakan Akar’ın ABD’li mevkidaşıyla görüşmesinden öne çıkan başlıklar aktarıldı.

Yapılan paylaşımda, "20 yıldır Afganistan’da bulunan Türkiye’nin son 6 yıldır Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nın işletmesini sürdürmektedir." ifadeleri yer aldı.

Afganistan’ın dünyaya açılan tek penceresi olan havaalanı Afganistan halkının güvenlik , huzur ve refahı için büyük önem taşıdığının vurgulandığı açıklamada, "Afganistanlı kardeşlerimizin güvenlik ve refahı için Kararlı Destek Misyonu’nun bitmesinden sonra da unsurlarımızla havaalanının işletilmesine yönelik gerekli desteğin sağlanması çalışmaları sürmektedir." denildi.

Afganistanlı kardeşlerimizin güvenlik ve refahı için Kararlı Destek Misyonu’nun bitmesinden sonra da unsurlarımızla Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletilmesine yönelik gerekli desteğin sağlanması çalışmaları sürmektedir. pic.twitter.com/YShjSD81HE REKLAM July 8, 2021

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