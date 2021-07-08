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ANKARA

Bakan Akar ABD'li mevkidaşıyla Kabil Havalimanı'nı görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile Kabil Havalimanı güvenliğini görüştü. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Afganistanlı kardeşlerimizin güvenlik ve refahı için Kararlı Destek Misyonu’nun bitmesinden sonra da unsurlarımızla havaalanının işletilmesine yönelik gerekli desteğin sağlanması çalışmaları sürmektedir" denildi.

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Son dakika haberi: Milli Savunma ​Bakanı Hulusi Akar ABDli mevkidaşıyla Kabil Havalimanını görüştü:
Bakan Hulusi Akar - Lloyd Austin

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Bakan Akar’ın ABD’li mevkidaşıyla görüşmesinden öne çıkan başlıklar aktarıldı.

Yapılan paylaşımda, "20 yıldır Afganistan’da bulunan Türkiye’nin son 6 yıldır Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nın işletmesini sürdürmektedir." ifadeleri yer aldı.

Afganistan’ın dünyaya açılan tek penceresi olan havaalanı Afganistan halkının güvenlik , huzur ve refahı için büyük önem taşıdığının vurgulandığı açıklamada, "Afganistanlı kardeşlerimizin güvenlik ve refahı için Kararlı Destek Misyonu’nun bitmesinden sonra da unsurlarımızla havaalanının işletilmesine yönelik gerekli desteğin sağlanması çalışmaları sürmektedir." denildi.

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