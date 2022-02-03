ABD Başkanı Biden: DEAŞ lideri öldürüldü

ABD Başkanı Joe Biden, ABD askerlerinin İdlib'teki operasyonuna ilişkin açıklama yaptı:

"Dün gece ABD ordusu benim emrim ile Suriye'nin Kuzeybatısı'nda dünyayı daha güvenli bir hale getirmek, müttefiklerimizi ve Amerikan halkını korumak için terörle mücadele operasyonu düzenledi.

Cesur silahlı kuvvetlerimizin yetenekleri sayesinde DEAŞ lideri İbrahim El-Haşimi El-Kureyşi'yi etkisiz hale getirdik. Operasyondaki tüm Amerikalılar güvenli bir şekilde döndü."

Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından, Başkan Biden, Yardımcısı Kamala Harris ve Ulusal Güvenlik Ekibi üyelerinin operasyonu takip ettikleri fotoğraf paylaşıldı.





ABD'nin, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde bir F-16 savaş uçağı ve bir helikopter desteğiyle terör örgütü DEAŞ bağlantılı olduğu iddia edilen bir şahsa yönelik operasyonu esnasında aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 13 kişi ölmüştü.

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Öte yandan Ulusal Güvenlik Konseyinden isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili gazetecilere yaptığı açıklamada, Haşimi'nin kendisini ve ailesini öldürmek için bomba patlattığını belirtti.

Açıklamada yetkili, "Operasyonun başında, terörist hedef kendini ve aralarında kadın ve çocukların olduğu aile üyelerini öldüren bir bomba patlattı." ifadesini kullandı.

ABD'nin Suriye'deki DEAŞ operasyonunda imha ettiği Amerikan helikopterinin enkazına ulaşıldı

ABD'li bir yetkilinin Amerikan basınına yaptığı açıklamada, operasyona katılan helikopterlerden birinin teknik sorun nedeniyle yere indiğini ve imha edildiğini bildirmesinin ardından, söz konusu hava aracı enkazının peşine düştü.

Enkaza İdlib'in doğusundaki Afrin ilçesinin Cinderes beldesinde görüntülendi.

Çekimlerde, helikopterin tamamen parçalandığı ve bazı bölümleri hariç küçük parçalara ayrıldığı görüldü.

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İntihar bombacısı iddiası

Operasyon anlarında olay yeri yakınında bulunan bazı kaynaklar, ABD özel kuvvetlerinin helikopterlerine bir kadın intihar bombacısı tarafından ateş açıldığını, bu kişinin ateşin ardından üzerindekileri infilak ettirdiğini, zarar gören hava araçlarından birinin dönüş için harekete geçtikten kısa süre sonra Cinderes'e iniş yapmak zorunda kaldığını iddia etti.

İsminin açıklanmasını istemeyen ABD'li bir yetkili, operasyona katılan helikopterlerden birinin teknik sorun nedeniyle yere indiğini ve imha edildiğini kaydetmişti.

DÜNYA ABD İdlib'de operasyon düzenliyor