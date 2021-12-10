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ABD Başkanı Biden'dan 'tarihin en yüksek enflasyonuna' yorum: Fiyatlarda düşüş bekliyorum

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede son 39 yılın zirvesini gören kasım ayı enflasyonuna ilişkin 'olumlu' konuştu. Enflasyonun, dünya genelinde ekonomilerin karşı karşıya olduğu baskıları yansıttığını belirterek gelecek aylarda fiyatlarda düşüş beklediğini vurgulayan Biden, "Bugünkü rakamlar, küresel bir salgından çıkarken dünya genelindeki ekonomilerin karşı karşıya olduğu baskıları yansıtıyor, fiyatlar yükseliyor" dedi.

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Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Bidendan tarihin en yüksek enflasyonuna yorum: Fiyatlarda düşüş bekliyorum
ABD Başkanı Joe Biden

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık yüzde 0,8 artarak beklentilerin üzerine çıkarken, yıllık bazda yüzde 6,8 ile 39 yılın en yüksek artışını kaydetti. Ülkede TÜFE, kasımda yıllık bazda yüzde 6,8 artarak 1982'den bu yana en yüksek artışı gösterdi.

"BASKILAR FİYATLARI YÜKSELTİYOR"

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, tarihe geçen enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak "Bugünkü rakamlar, küresel bir salgından çıkarken dünya genelindeki ekonomilerin karşı karşıya olduğu baskıları yansıtıyor, fiyatlar yükseliyor." değerlendirmesini yaptı.

ABD'de enflasyon kasımda 39 yılın zirvesini gördü
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ABD'de enflasyon kasımda 39 yılın zirvesini gördü

"AİLE BÜTÇELERİNİ SIKIŞTIRMAYA DEVAM EDİYOR"

Kasım ayı verilerinin toplanmasından sonraki haftalarda yaşanan gelişmelerin, fiyat ve maliyet artışının istenen hızda olmasa da yavaşladığını gösterdiğini aktaran Biden, kasım ayı enflasyonunun itici güçlerinden enerji ve araç fiyatlarında düşüşler görüldüğünü anlattı.

Biden, gelecek aylarda fiyatların daha da düşeceğini dile getirerek şöyle devam etti:

  • "Bu gelişmeye rağmen fiyat artışları aile bütçelerini sıkıştırmaya devam ediyor. Raflardaki malları daha pahalı hale getiren tedarik zincirimizde salgınla ilgili zorluklarda ilerleme kaydediyoruz ve önümüzdeki haftalarda bu konuda daha fazla ilerleme bekliyorum."

ABD ekonomisinin diğer büyük ülkelerin ekonomileri gibi salgın nedeniyle zarar gördüğünü vurgulayan Biden, ancak ABD'deki ekonomik büyümenin neredeyse diğer tüm ülkelerden daha güçlü olduğunu kaydetti. Biden, "Ancak tüketiciler bu toparlanmadan emin olmadan önce fiyatları ve maliyetleri düşürmemiz gerekiyor. Bu, yönetimimin en önemli hedefi." ifadelerini kullandı.

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