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Dünya ABD Başkanı Bidenın eşinin ders verdiği üniversiteye bomba ihbarı
AMERİKA

ABD Başkanı Biden'ın eşinin ders verdiği üniversiteye bomba ihbarı

ABD Başkanı Joe Biden’in eşi Jill Biden'ın öğretmenlik yaptığı Northern Virginia Üniversitesine (NVCC) bu sabah bomba ihbarı yapıldığı belirtildi. Jill Biden'ın Beyaz Saray'dan ders için ayrılmadan önce ihbarın alındığı ve şu an güvende olduğu açıklandı.

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Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Bidenın eşinin ders verdiği üniversiteye bomba ihbarı
Joe - Jill Biden çifti

Okulun Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Alexandria kampüsü, bomba ihbarı nedeniyle bugün kapalıdır.” şeklinde uyarıda bulunuldu.

"BEYAZ SARAY'DAN DERS İÇİN AYRILMADAN BİLGİLENDİRİLDİ"

Açıklamada, okuldan öğrenciler ve çalışanların boşaltıldığı kaydedilerek bölgeye yaklaşılmaması konusunda yetkililerin talimatlarının takip edilmesi istendi.

Jill Biden’in Sözcüsü Michael LaRosa, The Hill’e yaptığı açıklamada, "First Lady, bu sabah Beyaz Saray'dan ders için ayrılmadan önce NVCC’de bir bomba tehdidi olduğu konusunda bilgilendirildi ve şu an güvende.” ifadesini kullandı.

Yetkililer, ihbarla ilgili incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

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