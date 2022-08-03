Dünya ABD Başkanı Bidenın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama Negatife dönmüyor
AMERİKA

ABD Başkanı Biden'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Negatife dönmüyor

ABD Başkanı Joe Biden'a yapılan son koronavirüs testinin de pozitif çıktığı açıklandı. Biden'ın karantinasının devam ettiği öğrenildi.

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Haber Merkezi İHA
ABD Başkanı Bidenın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Negatife dönmüyor
ABD Başkanı Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden’a 30 Temmuz’da yapılan Covid-19’un testinin de pozitif çıkmasının ardından yeniden karantinaya girmişti.

"Başkan kendini iyi hissediyor"

Biden’ın doktoru Kevin O'Connor yayınladığı mektupta, Biden'a yapılan son Covid-19 testinin pozitif çıktığını ifade ederek, “Başkan kendini iyi hissediyor. Bu sabahki test, Başkan'ın keyif aldığı hafif bir antrenmanı bitirmesinin ardından yapıldı” dedi.

Karantinası devam ediyor

Biden’ın ara sıra öksürdüğü ifade edilen mektupta, düne göre daha az öksürdüğü aktarılarak, ateşinin, nabzının, kan basıncının, solunum hızının normal olduğu belirtildi. Biden’ın karantinasının devam ettiği aktarıldı.

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79 yaşındaki Biden'a 21 Temmuz'da yapılan ilk Covid-19 testi pozitif çıkarken 27 Temmuz’da yapılan iki testinde negatif çıkması sonrası karantinası sona ermişti.

30 Temmuz’da ise Biden’ın Covid-19 testi yeniden pozitife dönmüştü. O'Connor, Biden’ın testinin yeniden pozitif çıkmasını antiviral ilaç Paxlovid alan hastaların küçük bir yüzdesinde görülen "geri tepme" vakası olarak tanımlamıştı.

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